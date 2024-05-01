兩岸海上客運重啟直航契機　台中海線好期待

台中港旅客服務中心已停擺三年。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）大陸宣布將開放福建民眾赴馬祖旅遊，同時待平潭往返台灣的兩岸海上客運航線重啟，將進一步開放福建團客來台，該航線其中之一就是停靠台中港。中國國民黨台中市議會副議長顏莉敏接受中評社訪問表示，台中港旅客中心自從兩岸旅遊停擺後，旅客歸零，因此樂見大陸遊客透過海上客運到台中來，對地方旅遊商機有正面幫助，海線的觀光業者樂觀其成。



國民黨“立法院”黨團由總召傅崐萁組團，共17位藍委赴大陸訪問後，大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，未來待平潭與台灣海上客運直航恢復後，將進一步開放福建民眾來台團體旅遊。



目前平潭往返台灣的海上客運航線有2條，分別停靠台中港及台北港，由海峽高速台灣分公司負責營運，相關消息一出，旅遊業者及地方觀光相關產業相當振奮。據了解，海峽高速台灣分公司近日接到不少詢問電話，還特別在官方臉書上貼文“謝謝各界好友的關心，目前海峽號尚未開航，仍在等待正式核准。如有開航訊息，將第一時間在官網、Facebook、LINE同步發送，請大家耐心等待，再次感謝。”安撫各方情緒。



選區在台中海線（清水、沙鹿、梧棲）的顏莉敏是前“立委”顏清標的女兒、國民黨“立委”顏寬恒胞妹。



顏莉敏向中評社表示，過去台中港還有兩岸直航時，陸客是海線地區觀光產業的客群之一，包括計程車司機、遊覽車業者、餐飲、商家都受惠，現在台中港遊客中心則空空如也，與過去相差甚遠，因此她可以理解大家對於台中－平潭航線恢復營運的期待，對地方旅遊商機有正面幫助。



顏莉敏表示，台中海線發展觀光經濟非常重要，旅客當然是多多益善，站在地方產業活絡的立場，樂見兩岸海上直航盡快重啟，以帶動觀光財，呼籲台官方要體察民意，能夠在政策上有所鬆綁、呼應，她也提醒台中市政府在交通接駁等配套方面要有所準備調整，才有利後續兩岸海上客運恢復運行順利。