4月30日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月1日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月30日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是記者會問答全文：



林劍：應岡比亞總統巴羅邀請，習近平主席特別代表、全國人大常委會副委員長鄭建邦將於5月4日至5日赴岡比亞出席在班珠爾舉行的伊斯蘭合作組織第15屆首腦會議。



總台央視記者：有消息稱，近日巴勒斯坦法塔赫和哈馬斯兩個派別在北京就巴內部和解舉行磋商。發言人能否介紹一下詳細情況？



林劍：應中方邀請，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）和伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表日前來京磋商，就推進巴內部和解深入坦誠對話。雙方充分表達了通過對話協商實現和解的政治意願，就諸多具體問題進行探討並取得積極進展，一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。雙方高度讚賞中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方為推動巴加強內部團結所作努力，並就下步對話設想達成了一致。



《北京日報》記者：我們關注到，2024北京國際汽車展覽會正如火如荼地進行，包括寶馬、大眾、日產等許多知名國際汽車企業掌門人出現在北京車展現場，展現出對中國市場的高度青睞。請問發言人對此有何評論？



林劍：日前，1500多家中外企業齊聚北京國際車展，多家國際知名車企攜新產品、新技術亮相，國產汽車展台前中外客商絡繹不絕。數據顯示，本屆北京車展推出新能源車型278款，全球首發車117台，其中30台是跨國公司的全球首發車。我們還注意到，近期德國大眾和寶馬分別宣布追加對華投資，總額達50億歐元，加大對電動化、智能化汽車製造的投入。這些事實和數據不僅表明全球車企看好中國大市場的增長潛力，折射出各方對中國發展前景的信心，也是對所謂“中國產能過剩論”的最好反駁。



正如李強總理在調研北京車展時指出，當前中國和全球新能源汽車市場都在持續增長，具有巨大的需求空間。智能網聯新能源汽車一定程度上也是全球產業合作的產物，未來的發展更加需要各方發揮優勢、深化分工協作。中國將進一步推進全國統一大市場建設，擴大高水平對外開放，繼續放寬市場准入，推進貿易投資自由化便利化，一視同仁對待內外資企業，促進中外車企在資本、技術、管理、人才等方面開展更廣泛交流合作，共享中國市場機遇，在科技革命和產業變革中共同發展、互利共贏。



我們相信，各國企業投資中國、加碼中國、深耕中國的步伐不會停歇。中國為外資企業提供更優營商環境、更有力綜合支持的腳步更不會放緩。中國開放的大門只會越開越大。



總台國廣記者：我們注意到，中國野生動物保護協會日前發布了擬赴美國聖迭戈動物園大熊貓個體情況。發言人能否進一步介紹中美新一輪大熊貓保護合作相關情況？