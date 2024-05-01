徐弘庭：賴清德看起來還是想往衝突的方向走

國民黨台北市議員徐弘庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委赴大陸訪問回台，大陸宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、恢復開放台灣文旦柚進口等。國民黨台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，自習馬二會後，兩岸基本上往和緩的方向走，民進黨一向都是搭著國民黨和緩兩岸的便車，但賴清德看起來還是想往衝突的方向走，顧及個人政治利益，而非往台灣安全的平衡去走。



徐弘庭，台灣大學政治學系EMPA高階公共行政碩士班，曾任前“立委”周守訓、前悠遊卡公司董事長連勝文幕僚。32歲即當選台北市第六選區（大安、文山）議員，連任3屆，曾任國民黨青年團副總團長、國民黨青工會副總會長、青年發展基金會執行長。



傅崐萁等人結束訪陸行，成果豐碩，大陸開放福建到馬祖的觀光旅遊，以及開放台灣部分農漁產品銷往大陸、大陸開放30個主要城市的海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等。



徐弘庭說，其實從由傅崐萁等人訪陸來看，即可知賴只做為少數民意的“總統”，而國民黨是“國會”大多數政黨，國民黨也展現往和平的企圖心，對岸也釋出一些惠台措施，預留一些空間，接下來看藍白、綠若也願意的話，看怎麼去接球，之後再進入深水區。



徐弘庭向中評社說，習馬二會是兩岸和緩的十字路口，雖說民進黨認為傅崐萁訪陸後的惠台措施不夠，但台灣是有什麼損失嗎？未來竟要看賴清德5月20日就職的講稿如何交鋒，台灣在中美共同圍籬下，兩岸朝和緩走，看未來觀光措施方面是否能繼續開放。

