陳宥丞：民眾黨務實　也可當兩岸潤滑劑

民眾黨台北市議會黨團總召陳宥丞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）習馬二會後，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委赴大陸訪問，陸方宣布13項惠台措施。台灣民眾黨台北市議會黨團總召陳宥丞接受中評社訪問表示，樂見兩岸交流，而民眾黨也是很務實，秉持民眾黨主席柯文哲曾提出的五個互相，兩岸可談的先談、不能談的先擱置，民眾黨也能當兩岸的潤滑劑。



陳宥丞，現年38歲，出生於台北市，真理大學財經法律學系學士、台灣大學“國家發展研究所”碩士生。他為黃珊珊“嫡系子弟兵”，擔任黃珊珊助理長達24年，台北市第二選舉區（內湖、南港）議員，曾任民眾黨發言人、民眾黨台北市黨部副主委等。



陳宥丞表示，在地緣政治與國際情勢影響下，大陸祭出紅蘿蔔與棒子，國民黨則去爭取紅蘿蔔，傅崐萁即便知道在“立法院”會期間去訪陸，會遭指責，但兩岸交流仍是好事，只是時間點要留意。台灣人民很感謝大陸在農產品、ECFA方面的開放措施，但真正麻煩的是棒子部分。



陳宥丞說，棒子部分，在軍機、軍艦仍會繞台。其實兩岸還是有很多事情可做，比如現在詐騙猖獗，兩岸應建立共同打擊詐騙的相關機制，過去台灣海基會可以扮演好溝通的角色，可是現在卻沒有辦法，詐騙問題也無法解決。

