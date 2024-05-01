外交部：全球車企看好中國大市場增長潛力

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月1日電（記者 海涵）2024北京國際汽車展覽會正如火如荼地進行，包括寶馬、大眾、日產等許多知名國際汽車企業掌門人出現在北京車展現場，展現出對中國市場的高度青睞。外交部發言人林劍昨日在例行記者會上表示，這不僅表明全球車企看好中國大市場的增長潛力，折射出各方對中國發展前景的信心，也是對所謂“中國產能過剩論”的最好反駁。



林劍介紹，日前，1500多家中外企業齊聚北京國際車展，多家國際知名車企攜新產品、新技術亮相，國產汽車展台前中外客商絡繹不絕。數據顯示，本屆北京車展推出新能源車型278款，全球首發車117台，其中30台是跨國公司的全球首發車。我們還注意到，近期德國大眾和寶馬分別宣布追加對華投資，總額達50億歐元，加大對電動化、智能化汽車製造的投入。這些事實和數據不僅表明全球車企看好中國大市場的增長潛力，折射出各方對中國發展前景的信心，也是對所謂“中國產能過剩論”的最好反駁。



林劍說，正如李強總理在調研北京車展時指出，當前中國和全球新能源汽車市場都在持續增長，具有巨大的需求空間。智能網聯新能源汽車一定程度上也是全球產業合作的產物，未來的發展更加需要各方發揮優勢、深化分工協作。中國將進一步推進全國統一大市場建設，擴大高水平對外開放，繼續放寬市場准入，推進貿易投資自由化便利化，一視同仁對待內外資企業，促進中外車企在資本、技術、管理、人才等方面開展更廣泛交流合作，共享中國市場機遇，在科技革命和產業變革中共同發展、互利共贏。



林劍表示，我們相信，各國企業投資中國、加碼中國、深耕中國的步伐不會停歇。中國為外資企業提供更優營商環境、更有力綜合支持的腳步更不會放緩。中國開放的大門只會越開越大。