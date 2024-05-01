美方炒作“中國產能過剩”　外交部：荒腔走板

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月1日電（記者 海涵）據報導，美國務卿布林肯訪華期間就“中國產能過剩”對全球經濟造成的後果向中方表達關切。布林肯表示，中國製造業“產能過剩”問題現在是中美關係的“前沿和中心”，“這是一部我們看過的電影，我們知道它是如何結束的——美國企業倒閉，工人失業”。外交部發言人林劍4月30日在例行記者會上就此予以駁斥。他表示，美方炒作所謂“中國產能過剩”，看似談經濟問題，實則荒腔走板，違背了比較優勢這一西方經濟學200多年來的基本原理。



林劍表示，各國都會生產並出口本國具有比較優勢的產品，這是國際貿易的本質。如果生產超出本國所需就被稱為產能過剩，要求壓減產能，那麼國與國之間還拿什麼來開展貿易？中國電動汽車出口占產量12%就被說成產能過剩，那麼德國80%、日本50%、美國25%的汽車產量用於出口，難道不是更嚴重的產能過剩嗎？更何況，根據國際能源署的測算，要實現全球碳中和目標，2030年世界新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍。當前全球產能遠不能滿足市場實實在在的需求，又何談過剩？



林劍指出，美方明知違背經濟學常識和產業發展事實，也要給中國扣上“產能過剩”的帽子，充分說明美方所謂“產能過剩”並非市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事和泛政治化的認知操弄，目的在於遏制中國高質量發展，剝奪中國正當發展的權利。真正“過剩”的不是中國的產能，而是美國缺乏自信的焦慮和針對中國形形色色的抹黑。



林劍說，正如習近平主席指出的，中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。我們敦促美方將不尋求遏制中國經濟發展，無意阻止中國科技進步的表態落到實處，停止炒作“中國產能過剩論”的虛假敘事，停止用不公平、非市場手段打壓中國新能源產業發展，停止破壞全球綠色轉型發展的共同努力。