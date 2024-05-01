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外交部：奉勸菲方立即停止侵權挑釁舉動
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2024-05-01 00:42:24
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京5月1日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月30日在例行記者會上強調，中方奉勸菲方立即停止侵權挑釁舉動，不要挑戰中方維護主權的堅定決心。
有記者提問，中國海警表示，今天對侵闖黃岩島鄰近海域的菲律賓海警船和公務船實施了驅離。外交部對此有何評論？
林劍表示，黃岩島是中國固有領土。菲方海警船和公務船未經中方同意侵闖黃岩島海域，嚴重侵犯中方主權。中國海警依法採取必要措施予以堅決驅離。中方奉勸菲方立即停止侵權挑釁舉動，不要挑戰中方維護主權的堅定決心。
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