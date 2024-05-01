王欣儀語中評：台觀光業怨聲載道 百姓受苦

國民黨台北市議員王欣儀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委赴大陸訪問，大陸宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、恢復開放台灣文旦柚進口等。國民黨台北市議員王欣儀接受中評社訪問表示，賴清德5月20日就要上任了，最近都說兩岸執政黨要良性交流，但賴甫當選民進黨政府就祭出6月起禁止旅行社組團赴陸，台灣觀光業者怨聲載道，呼籲賴盡速解除禁團令，別讓台灣百姓受苦受難。



王欣儀，出生於台北市，台灣師範大學“國家事務與管理法學”碩士，5連霸台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任新聞主播、主持人、國民黨中央委員、中央青年部副主任、台北市黨部副主委、清華大學兩岸台灣校友會副理事長、中華海峽兩岸交流協會名譽理事長、中華齊魯文經協會副理事長等。



傅崐萁等人結束訪陸行，成果豐碩，大陸宣布開放福建到馬祖的觀光旅遊，台灣部分農漁產品銷往大陸、30個主要城市海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等。



王欣儀表示，賴清德在就職前喊出兩岸執政黨要良性交流，但可看到，蔡英文執政8年間，兩岸交流完全停擺、已讀不回，台灣海基會形同虛設、坐領乾薪、無事可做，兩岸經濟發展、各項學術文化等交流，理論上都不該因此停擺，問題是民進黨卻仍常常嘴巴說一套、做一套，對大陸用挑釁的態度。



王欣儀說，民進黨此舉無助兩岸關係改善，應盡速開放兩岸旅遊等，觀光業者已怨聲載道，觀光業生活辛苦很久了，最近又頻繁發生地震，導致人心惶惶，造成災情、重創地方觀光，尤其是花蓮地區，所以兩岸和平穩定、開拓觀光市場、適當交流，才是多數民眾期待。

