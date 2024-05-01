中評關注：賴接不接兩岸善意的球？撲朔迷離

蔡英文與賴清德處於交接期，外界都在觀察陸委會、民進黨團是否代表賴的意志。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）美國今年是大選年，學者多解讀華府勢必要在兩岸局勢力求平穩“避免添亂”，但近期綠營面對兩岸善意，陸委會、民進黨團都選擇不接球，折射出在交接期的賴清德處理兩岸關係強硬的形象，並未把美國鼓勵“兩岸溝通”放在心上，美國還拉得住綠營、賴清德嗎？不免令人好奇。



兩岸關係自從214金門撞船事件後就不斷升高緊張態勢，直到馬英九率台灣青年學子訪問大陸，“習馬二會”上也談出“中華民族”共識，才讓外界感受到兩岸關係稍緩的氛圍。但沒過幾天，陸委會定調“中華民族陷阱論”、“炎黃子孫是中國神話”，並未接這顆善意的球。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委訪問大陸後，大陸也釋出善意，開放福建居民到馬祖旅遊、開放文旦輸陸，國台辦也喊話“兩岸海空恢復直航”。但無論是陸委會或“交通部”，第一時間也未選擇接球，而是強調“不符合對等開放原則”、“開放幅度與想像差很多”，就連旅行業者向陸委會詢問態度，希望蔡政府也往前走一步，但獲得的訊號卻是“不樂觀”。



與此同時，陸委會4月30日更發新聞稿，指大陸修“保守國家秘密法”，擴大“國家秘密”定義與保密主體，新制明天生效，建議民眾非有必要暫勿前往中國大陸。陸委會不鼓勵台灣民眾赴陸觀光，話中有話，等於是擺個軟釘子回應大陸。



照理說，民進黨政府若要營造兩岸善意，應該無論誰去大陸營造出善意的空間，即便面子掛不住，都要委婉地接球，但陸委會的相關態度已經很明顯是“不想接球”。不過，4月15日在台舉辦的“第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議”，陸委會卻放行大陸學校9位黨委書記代表來台交流，十分罕見。陸委會想回到疫情前“健康有序”的兩岸交流，前後手法卻相差甚遠，撲朔迷離。

