中評關注：綠企圖攪爛藍委赴陸成果　兩傷害

傅崐萁一行共17位藍委赴陸交流後受到綠委全面圍剿。（中評社資料照） 中評社台北5月1日（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位黨籍“立委”訪陸交流，取得陸方善意回應，陸續宣布13項惠台措施。但民進黨從政府單位到各級民代顯然並不買單，如陸委會昨天搬出大陸新版“保守國家秘密法”將在5月1日生效實施，強調民眾赴陸風險很可能大幅增加，應慎思赴陸的必要性；民進黨團總召柯建銘則形容這是“賣台之旅”的“沐猴而冠團”，帶回來的是中共“養套殺”禮物。



還有此次隨團的原住民藍委黃仁，由於屬“國防”外交委員會，被綠委質疑其剛參加完潛艦台造等機密會議，不到半個月就啟程前往大陸，有洩密可能等等。種種跡象都可看出綠營對於藍委團赴陸的成果不僅全面否定，還想攪爛。



即便民進黨賴清德近來拋出希望兩岸執政黨的良性對話，被認為對大陸釋出善意，但綠營面對藍委赴陸帶回來的成果卻是全面批判，軟硬的兩手策略讓人看不出背後真正目的。



但這一波全面圍剿藍委的操作，很大可能是要削減傅崐萁一行的後續效應，甚至是產生恫嚇效果，避免有更多藍營或在野陣營人士，如民眾黨主席柯文哲等，前仆後繼往大陸交流，造成接下來民進黨賴清德520上任後的龐大壓力，形塑出兩岸要交流，衹有綠營才算數的氛圍。



只是這樣的做法可能更會帶來反效果，因為在此事件後，藍綠之間勢必更加對立，接下來賴清德上任後的“立法院”，朝野協商的空間愈來愈少，更多的會是上演表決大戰戲碼，這對得票率僅有四成，“立院”席次又未過半，屬於雙少數執政的賴清德來說，接下來四年的施政將面臨更大阻礙。



過去在蔡英文執政八年期間，由於民進在“立法院”席次單獨過半，蔡政府在施政以及推動修法過程中，都是完全輾壓在野黨。可是在2月1日的新“國會”形成後至今，由於國民黨成為最多數黨，即便沒有單獨過半，但幾乎每次表決大戰都能贏綠，更不用說加上白營的8席“立委”後，更是變成綠委遭輾壓。



所以當綠委全面圍剿藍委赴陸，傷害的不僅僅是兩岸關係，另一個傷害，也是最直接的反作用力，就是藍委在政策、法案表決上的反撲，這延伸到賴清德520上任後的政務推動或改革，就會面臨到很大障礙。