中評關注：何為“美國的一中政策”

康達稱改變現行美國對台政策框架不明智 美參院視頻 中評社華盛頓5月1日電（記者 余東暉）美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達宣稱，美國已有自己需要的對台政策框架，不需要改變；改變這個政策框架是不明智的。



康達所指的對台政策框架被他稱為“我們的一個中國政策”，“台灣關係法”（TRA）則被他當作“我們的一個中國政策的基本要素”。4月30日他在美國會參議院外委會為“台灣關係法”實施45周年舉行的聽證會上說：“我們有了我們需要的框架，我們不需要改變它。我們需要的是利用我們掌握的所有工具，對當下做出反應。”



過去幾年，美國官方所有表態談到“美國的一中政策”時，都以“台灣關係法”、三個聯合公報、“六項保證”為指導，而且將“台灣關係法”擺在中美三個聯合公報之前。從特朗普政府後期開始，上世紀80年代里根政府對台私下“六項保證”被公開加進“美國的一中政策”，成為美方認為的三大基礎之一。美國官方文件寫到美國的“一個中國政策”時，基本上都會主動打上引號。



中美建交45周年，美國國會沒有任何慶祝反應。反倒是“台灣關係法”實施45周年，美國國會參議院和眾議院的外委會分別於4月30日和5月1日舉行專題聽證會，請康達宣示美台關係的發展，以及“台灣關係法”的效用。