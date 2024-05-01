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韓國下調新冠疫情危機預警級別至最低
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2024-05-01 12:19:36
中評社香港5月1日電／韓國下調新冠疫情危機預警級別，由“警戒”下調至“關注”，解除醫院的強制口罩令。
香港電台報導，韓國的傳染病危機預警級別分為“嚴重”、“警戒”、“注意”和“關注”四級，政府去年6月將級別從“嚴重”下調至“警戒”，時隔11個月降為最低級。
除強制口罩令解除，新冠隔離要求也進一步放寬，由原本建議確診後隔離五天，改為建議發燒、咳嗽等主要症狀好轉後隔離24小時。
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