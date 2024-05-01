國發改委就一季度經濟形勢宏觀政策答記者問

（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據新華網報導，中共中央政治局4月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。如何更好認識當前經濟形勢？建設全國統一大市場如何發力？國家發展改革委負責人接受了新華社記者採訪。



問：中央政治局會議指出“經濟實現良好開局”。如何看待一季度經濟“成績單”？全年發展目標任務能否實現？



答：今年以來，中國經濟延續了回升向好態勢，經濟增速穩中有升，結構調整穩中有進，質量效益穩步提高，民生得到有力保障，市場預期總體改善，實現了平穩起步、良好開局，可以形象地說，實現了“開門紅”。這樣一份優異的“成績單”，無論是從全國到地方、從宏觀到微觀，都能夠得到實實在在的體現。



從宏觀經濟看，主要指標增長加快。一季度GDP同比增長5.3%，增速比上季和去年同期分別提高0.1個和0.8個百分點。從地區發展看，區域經濟穩定向好。廣東、江蘇、山東、浙江等東部經濟大省繼續“挑大梁”，京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大動力源地區經濟較快增長。從行業企業看，經營效益和信心活力穩步提高。一季度規模以上工業企業利潤總額同比增長4.3%。4月份製造業PMI為50.4%，連續兩個月運行在榮枯線以上。從居民生活看，就業收入繼續改善。



一年之計在於春，開局經濟如何“起勢”，對全年走勢有很大影響。總的看，開局良好、回升向好是當前中國經濟運行的基本特徵和趨勢，積極因素增多，動能持續增強，社會預期改善，高質量發展扎實推進，為實現全年目標打下了堅實基礎。



下一步，我們將按照黨中央、國務院決策部署，堅持乘勢而上，避免前緊後鬆，針對經濟運行中存在的突出矛盾問題，加快推動各項既定部署落到實處、見到實效，強化政策預研儲備並根據形勢需要及時推動出台，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢，高質量完成好全年目標任務。



問：中央政治局會議指出，要堅定不移深化改革擴大開放，建設全國統一大市場。下一步，建設全國統一大市場有何舉措？



答：加快建設全國統一大市場，是暢通國內大循環、推動構建新發展格局的必然要求，也是釋放內需潛力、推動經濟持續回升向好的重要抓手。按照黨中央、國務院部署，國家發展改革委會同有關方面建好用好促進全國統一大市場建設部門協調機制，加力推動各項任務落實，為改善市場環境和社會預期發揮了積極作用。具體進展表現為“五個統一”和“三個規範”。

