圖為4月30日，神舟十七號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。 新華社記者 連 振攝 中評社北京5月1日電／據人民日報海外版報導，據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間4月30日17時46分，神舟十七號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員湯洪波、唐勝傑、江新林身體狀態良好，神舟十七號載人飛行任務取得圓滿成功。



16時56分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十七號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。之後，飛船返回制動發動機點火，推進艙與返回艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。



18時37分，神舟十七號航天員湯洪波、唐勝傑、江新林全部安全順利出艙，健康狀態良好。



至此，航天員湯洪波重返“天宮”的圓夢征程完美收官，航天員唐勝傑、江新林的首飛之旅圓滿完成。從首次進駐中國人自己的空間站到2年零1個月後重返“天宮”，湯洪波兩次任務累計在軌飛行279天，刷新中國航天員在軌飛行時間最長紀錄。



神舟十七號載人飛船於2023年10月26日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名航天員在軌飛行187天，進行了2次出艙活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，首次完成在軌航天器艙外設施維修任務，為空間站長期穩定在軌運行積累了寶貴的數據和經驗；同時，還在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。



又電 圓滿完成神舟十七號載人飛行任務的航天員乘組，於5月1日乘坐任務飛機平安抵達北京。