大國工匠，總書記點贊的頂梁柱

（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據人民日報報導，中國空間站遨游太空，國產大飛機一飛衝天，中國高鐵叫響全球，港珠澳大橋飛架三地……近年來，一系列大國重器、一個個超級工程、一項項科技成就，背後都離不開技藝高超、精益求精的大國工匠們默默付出、孜孜以求。



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。推動高質量發展，形成新質生產力，加快中國製造向中國創造轉變，高素質的勞動者大軍不可或缺。



“要樹立工匠精神，把第一線的大國工匠一批一批培養出來。這是頂梁柱，沒有金剛鑽，攬不了瓷器活。”黨的十八大以來，習近平總書記十分關心、高度評價大國工匠，強調“要在全社會弘揚精益求精的工匠精神”“培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠”，激勵廣大勞動者走技能成才、技能報國之路，激發起廣大勞動者在強國建設、民族復興新征程上踔厲奮發、勇毅前行的磅礴力量。



“大國工匠是我們中華民族大廈的基石、棟梁”



“你是大國工匠。”“大國工匠是我們中華民族大廈的基石、棟梁。”



今年全國兩會期間，習近平總書記參加十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時的一席話，讓全國人大代表、中國中車首席技能專家孫景南激動不已。



作為來自一線的工匠，孫景南在發言中分享了她的思考：“何為‘匠’？就是在專業領域中對自己‘斤斤計較’，歷經磨礪方能實現突破。”從業30多年，正是憑著這股“斤斤計較”的勁頭，孫景南從學徒工成長為中國中車著名技能專家、外國專家眼中赫赫有名的“東方女焊神”，見證了我國軌道交通從傳統的鐵路客車到地鐵、高鐵動車組，從國外技術引進到大範圍自主研發的奮進歷程。



孫景南正是中國大國工匠和高技能人才的代表。無數能工巧匠在浩浩蕩蕩的時代大潮中，一步一個腳印，為建設中國特色社會主義現代化強國大廈添磚加瓦。



步入新時代，大國工匠的時代價值更加凸顯。在電機公司挑戰水輪機裝配世界級難題，在汽輪機廠為大國重器注入澎湃動力，在文物保護中心“復活”千年文物……作為高技能人才，大國工匠們在新時代的偉大實踐中，幹一行、愛一行、鑽一行，深入鑽研、勇於創新，在平凡崗位上幹出不平凡的業績，唱響了新時代的“勞動者之歌”。

