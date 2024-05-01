弘揚工匠精神　磨煉精湛技藝

圖①：中國石油青海油田公司采油工、“全國技術能手”史昆在操作采油設備。 樊文宏攝 圖②：成飛公司鉗工、“全國勞動模範”劉時勇在操作氣鑽。 成飛公司供圖 圖③：黑龍江省林業設計研究院職工、“全國五一勞動獎章”獲得者王海峰在製作雪雕作品。 受訪者供圖 圖④：世界技能大賽焊接項目金牌獲得者曾正超在進行焊接作業。 中國十九冶供圖 圖⑤：上飛公司鈑金車間鈑金七組班組長、“中國質量工匠”王偉在校形零件。 沈貴林攝 圖⑥：江蘇省江都水利工程管理處泵站運行工、“全國五一勞動獎章”獲得者徐士坤在檢查設備。 記者 白光迪攝 數據來源：人力資源社會保障部、全國總工會 中評社北京5月1日電／據人民日報報導，習近平總書記強調：“要大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，發揮好勞模工匠示範引領作用，激勵廣大職工在辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動中成就夢想。”“激勵更多勞動者特別是青年人走技能成才、技能報國之路，培養更多高技能人才和大國工匠。”



從一枚枚螺絲釘到一個個焊點，從成千上萬次練習到加工精度控制在毫米微米級……千千萬萬名工匠在平凡崗位上創造出了不平凡業績。2017年6月，本報要聞六版推出“工匠絕活”欄目，聚焦大國工匠和能工巧匠、非物質文化遺產代表性傳承人等高技能人才，展示他們的精湛技藝，展現他們的工匠精神。



今天，“工匠絕活”欄目迎來第200期。讓我們再次走近欄目曾經報導過的幾位工匠，感受他們身上執著專注、精益求精、一絲不苟、追求卓越的工匠精神，記錄他們在各自崗位上勤學苦練、深入鑽研、勇於創新、敢為人先的新的奮進故事。



——編 者



創新工法，保證水輪機組轉輪平穩運行；手持卷尺，精細測量動車組車廂側牆數據；講解參數，幫助學生們掌握更多技術細節；經緯之間，尋找黎錦技藝與現代生活的更多結合點……工匠們在各自崗位上腳踏實地、精益求精，用堅守和奉獻譜寫出一曲曲新時代的勞動者之歌。



東方電氣集團東方電機有限公司水輪機裝配特級技師崔興國——



自主研發 精密裝配



四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司裝配廠房里，機器轟鳴、火花飛濺。“必須密切關注每個細節，才能保證裝配工藝的精密程度。”在為樂山市龍溪口水電站製造的導水機構旁，東方電機有限公司水輪機裝配特級技師崔興國仔細測量，查驗導水機構的裝配情況。

