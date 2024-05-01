新式婚俗樹立鄉村新風尚

（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據人民日報報導，核心閱讀



2021年以來，中央一號文件連續4年對高額彩禮、大操大辦等移風易俗重點領域突出問題提出工作要求，各部門持續發力推進移風易俗。據農業農村部在17個省（區、市）設置的33個村級移風易俗跟蹤觀察點反映，農民家庭人情負擔切實得到減輕。移風易俗是一項長期性、持續性工作，下一步，農業農村部將持續抓好專項治理成果鞏固，確保力度不減、勁頭不鬆，推動鄉村煥發文明新氣象。





婚禮，蘊含著人們對未來婚姻生活的美好希冀。然而近年來，一些地方存在的高額彩禮、低俗婚鬧、鋪張浪費等現象，讓傳遞幸福的婚禮“變了味”。



2021年以來，中央一號文件連續4年對高額彩禮、大操大辦等移風易俗重點領域突出問題提出工作要求，各部門持續發力推進移風易俗：農業農村部將移風易俗納入全國鄉村治理體系建設試點示範，推廣高額彩禮治理“一張圖”工作流程；全國婦聯在全國確定了64個移風易俗工作試點，探索立足婦聯職能優勢、推進移風易俗的有效模式……



一系列舉措有力推動婚俗走向健康文明，樹立鄉村新風尚。



推進婚俗改革——



移風易俗成效顯現



“不要硬撐門面、講排場，更不要讓小兩口因結婚負債。”在江西省全南縣龍源壩鎮雅溪村，“喜事管家”陳連平和準備近期辦喜事的村民們圍坐一起。說到喜事新辦簡辦，村民們紛紛點頭贊同。



作為江西省婚俗改革示範縣，全南縣倡導樹立婚姻新禮俗，97個村（居）創新成立“喜事管家”群眾組織，提供全流程婚嫁服務。“喜事管家”牽頭對本村嫁娶禮金、規模、時間流程等制定具體標準，實行清單化“限高”，並納入村規民約。提前瞭解婚嫁事宜，“喜事管家”全程指導，為村民提供流程安排、證婚邀請、場地提供、組織志願者等幫辦服務。

