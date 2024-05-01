免簽政策促進中馬交流

（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據新華網報導，中方自2023年12月1日起對馬來西亞實施單方面免簽入境政策。馬方也宣布同日起對中國公民實施免簽證便利措施。5個月過去了，中馬旅遊業、航空業從業人員及遊客紛紛表示，中馬免簽措施進一步加強兩國人員交流，增進相互理解。



馬來西亞旅遊促進局總監馬諾哈蘭向新華社記者表示，免簽政策施行第一個月就看到明顯效果。當月，來自中國的遊客數量達16.8萬人次，比2023年11月增加35.1%。



馬諾哈蘭注意到，相比疫情前，越來越多中國遊客選擇“自由行”方式。2023年，“團隊游”人數所占比例相比疫情前有所下降。“大多數旅行者現在習慣通過在線旅行平台，自行安排行程。‘自由行’旅客也可以自己租車，無需導游，享受更多自由度和靈活性。”



為歡迎中國遊客到來，馬來西亞在遊客入關、旅遊推介等方面採取一系列措施。比如，馬來西亞機場設立服務台，聘請會說中文的服務人員為中國遊客提供幫助。“我們想為遊客提供愉快、順暢的體驗。”馬諾哈蘭說。



據馬諾哈蘭介紹，鑒於社交媒體在旅遊推廣中起到重要作用，馬來西亞已經接待一些中國“網絡紅人”，讓他們親身體驗馬來西亞的獨特之處。“通過社交媒體推廣可以更快、更簡單地直達觀眾，比傳統方式更為便利。”



此外，馬來西亞還與中國航空公司合作，為他們降落吉隆坡機場時提供便利。馬諾哈蘭表示，免簽政策也推動新航線的開通，昆明、成都等中國城市也新開或增飛馬來西亞航線。



廈門航空有限公司吉隆坡辦事處總經理高雅霜說，得益於免簽政策，馬來西亞旅客赴中國比例有所增長。2024年春運期間，中國人到馬來西亞游玩、馬來西亞人到中國探親，廈門航空執飛往返中馬的航班客座率均超90%。



“免簽政策為中馬兩國間人員互動帶來深遠影響。在航班上，我們見到很多返鄉探親、尋親的家庭，體會到馬來西亞華人對中國的深情厚誼，對家鄉的魂牽夢繞，感受到他們尋根溯源、渴望傳承家鄉文化的情懷。”高雅霜說。



高雅霜表示，廈門航空將進一步探討恢復或開通更多航線的可能性，為中馬兩國經濟、文化、旅遊交流提供更多選擇和便利。



馬來西亞當地導游畢先生對記者說，自從簽證便利政策實施以來，中國遊客數量有顯著提升，這不僅對當地旅遊行業發展大有裨益，同時帶動餐飲、航空等行業發展。



中國遊客秦夢瑤說，因為有了免簽政策，她決定來馬來西亞旅遊，感受到當地豐富多元的文化。作為一名曲藝工作者，她希望今後能夠將中國戲曲和非遺文化帶到馬來西亞，讓馬來西亞的朋友感受到中華傳統文化的魅力。



1974年中國和馬來西亞正式建立外交關係，今年正好是第50個年頭。馬諾哈蘭說：“50年來，我們相互理解、相互尊重。旅遊業在拉近民心、求同存異方面發揮至關重要作用。”