圖：來港盡情玩 消費無上限 熱鬧5.1 開心迎客 中評社北京5月1日電／據大公報報導，內地五一黃金周假期展開，旅遊業議會預料黃金周有80萬內地客訪港，截至昨晚9時，近9.8萬人次內地客入境香港。大公報記者昨日走訪土瓜灣、尖沙咀等團客及個人遊旅客最常到的地點所見，在土瓜灣用膳的內地團秩序井然；尖沙咀旺區遊人如鯽，名店外出現人龍。有深圳旅客豪言，今次專程來港購買奢侈品，消費不設上限。



行政長官李家超表示，政府已為五一黃金周作全面部署，業界亦做了不同措施，確保旅客來港的服務和體驗，亦希望利用這個機會增加香港的經濟活力。



本港各旅遊旺區旅客湧現，旅監局預計今年五一共約680團內地入境旅行團訪港，涉及約2.6萬名旅客。全城熱烈歡欣迎接“五一黃金周”，活動多籮籮，旅發局今晚將會在維港海面舉辦海上煙火匯演；“油尖旺購物節”亦於今日起動，近2200間商戶參加，將提供不同限定優惠。為加強保障本地消費者和旅客權益，衞生署與警方前日在油尖旺展開聯合行動，打擊非法售賣藥物及中藥材的零售店舖。



記者昨日午餐繁忙時間到土瓜灣美景街和偉景街一帶觀察。現場所見，專門做團餐生意食肆的旅客絡繹不絕，有食肆一小時內接連接待了6個分別有數十人的內地團，但旅客均不需要在門外排隊。有旅監局人員在食肆外維持秩序，提醒就餐完畢的食客勿靠近車道和站在店舖門口。鄰近碼頭街停泊了約十輛旅遊巴，團客用餐和購物後，有序上車離開。



來自重慶的賴先生首次跟團來港，來港首日被安排到土瓜灣用膳，他認為整體安排良好，“團餐有八菜一湯，口味清淡，還不錯”。土瓜灣街坊吳先生說，去年團友阻塞馬路的情況已大為改善。



“香港人介紹景點，很熱情！”



昨日的尖沙咀十分熱鬧，大批旅客在星光大道打卡觀光，周邊的奢侈品店和美食店亦現排隊長龍。旅客林小姐專程從深圳來港購買奢侈品，她說，香港奢侈品的種類豐富，選擇多，看到喜歡的衣服和包包都會買，消費上不封頂。來自內蒙古的旅客穀小姐會在港玩兩天，預計消費三千多元，她大讚在香港體驗好，“美食特別多，交通很方便，本地市民很熱情地向我們介紹景點”。

