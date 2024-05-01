最低工資“一年一檢”通過　達勞資和諧

圖：行會通過優化法定最低工資檢討機制的建議，讓基層勞工更有保障。／大公報記者林良堅攝 中評社北京5月1日電／據大公報報導，行政長官李家超會同行政會議昨日接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議，包括每年檢討法定最低工資水平一次（即“一年一檢”）、採用方程式以實行“一年一檢”、該機制將在實行5年至10年後作出檢討。首個按新檢討機制得出的法定最低工資水平將於2026年5月1日生效。



李家超表示，政府的立場是既要保障工人的合理工資，亦要確保所定的工資不會令到一些低工資崗位流失。作出決定是希望達到清晰易明的目標，在處理最低工資問題時是有可確定性及可預知性。勞工及福利局局長孫玉菡表示，採用方程式以調整法定最低工資水平更具可預視性和透明度，減少社會爭議，促進勞資和諧，相信新檢討機制符合香港的整體利益。



最低工資方程式為“（去年本地生產總值變動─過去10年本地生產總值的平均變動）x 0.2＋去年甲類消費物價指數的變動”，上限為1，下線為0。最低工資委員會建議的方程式包含通脹及“經濟增長”因素兩個指標。前者確保法定最低工資的調整幅度將不低於整體甲類消費物價（指涵蓋全港50%市民的物價）通脹，從而維持法定最低工資的購買力，保障基層僱員的就業收入。“經濟增長”因素可使法定最低工資的升幅在香港經濟表現較佳時（即最近一年的經濟增長高於近10年趨勢增長）適當高於通脹。



最低工資委員會主席王沛詩解釋，甲類消費者物價指數包含許多基層生活物品，確保基層員工薪酬能維持購買力，而經濟增長要比較10年平均走勢，亦是較合理的做法。委員會相信新檢討機制可提升檢討法定最低工資水平的效率，亦符合《最低工資條例》的政策目標。



新機制將於2026年生效



新機制將於2026年生效，最低工資委員會主席王沛詩表示，未來檢討2025年的最低工資水平時，委員會向特首及行會遞交的報告，亦會以方程式計算。她指出，過往需考慮很多數據、報告及諮詢會等，難以做到“一年一檢”，有方程式後便能達成“一年一檢”。



政府經濟顧問梁永勝表示，方程式的設計已考慮經濟環境、僱主財力等因素，而且舊計法同新計法得出來的40元和41.8元相差無幾。他強調，最低工資只會影響本港勞動人口0.6%，約1.7萬人，早前最低工資調整至40元，只增加1.8億的支出，在僱主的可接受範圍。

