多名在日留學生遭遇電信詐騙　中使館提醒

（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據中國僑網報導，近日，多名在日中國留學生遭遇電信詐騙，受到很大損失。中國駐日本大使館在此特別提醒廣大在日留學生和家長朋友們提高警惕，防上當受騙。



近期發生的電信詐騙套路是，不法分子利用虛擬改號軟件假冒使館工作人員打電話，謊稱有重要材料或包裹，須學生自己去使館領取。學生詢問材料或包裹內容時，不法分子則將電話轉接至所謂的國內公檢法部門，謊稱學生的身份被盜用，涉嫌犯罪，要求其回國自證清白，並給出兩個選擇：一是主動回國，否則強制引渡；二是留在日本取保候審。受害人均選擇“取保候審”，在不法分子的誘導下，讓其家人向詐騙分子指定的賬戶轉賬匯款，繳納所謂的“取保候審費”。



中國駐日本大使館鄭重提醒各位同學，駐外使領館不會將電話直接轉至國內公檢法部門，國內公檢法機關不會通過電話、微信、QQ等跨國辦案，更不會要求涉案人提供銀行賬戶密碼和轉賬匯款。接到此類電話應立即掛斷，千萬不要透露個人信息，甚至貿然轉賬。有任何疑問可直撥（不要直接回撥來電）使領館電話或外交部12308全球領事保護與服務應急熱線核實確認。



如遭遇電信詐騙，可及時向案發地警方報警。如涉及國內，可向國內戶籍所在地警方報案。



中國駐日本使領館領事保護與協助電話：



駐日本大使館：03－6450－2195



駐大阪總領館：06－6445－9427



駐福岡總領館：092－753－6483



駐札幌總領館：011－513－5335



駐長崎總領館：095－849－3311



駐名古屋總領館：052－932－1036



駐新潟總領館：025－228－8888