燕羅灣區芯城集中連片區域空間推介大會舉行

中評社北京5月1日電／據央視網報導，4月29日，以“萬象更芯，進無止境”為主題的深圳寶安燕羅灣區芯城集中連片區域空間推介大會在美麗的茅洲河畔啟幕。



作為深圳西北門戶的璀璨明珠，寶安燕羅灣區芯城成為市重點推介的“寶地”，再次迎來開發建設的熱潮，向社會各界發出強烈的招商引資、招才引智的“芯”動信號。從“芯”出發，以拳拳之心融入滾滾向前的時代洪流。深圳當前正以集中連片區域開發建設為抓手，穩中求進跑出先進製造業提質加速度。在這片百年紅色土地上，燕羅灣區芯城整合資源，一次性重磅推出4個社區留用地招商供地項目，項目範圍輻射343.7公頃，其中招商用地面積超過一百公頃。此外，現場共3個燕羅灣區芯城重點產業項目集中簽約，攜手譜寫嶄新華章。



一篇生態畫卷隨著幕布緩緩展開，在綠樹紅花的簇擁下，茅洲河蜿蜒流淌，碧道之環公園宛如一顆璀璨的綠寶石，鑲嵌在燕羅灣區芯城的腹地。燕山學校、鵬鼎控股、燕羅濕地公園相互輝映，共同構建了一個生產、生活、生態“三生相融”的和諧畫卷。



大會現場，“芯城美好生活展”勾勒時代，吸引眾多目光：21塊展板依次鋪開，精彩呈現燕羅灣區芯城的社區留用地、產業實力、宜居生活。讓需求企業能更加直觀地瞭解各類空間信息，生動展示了這片土地的獨特魅力和無限潛力。



近年來，按照“總體規劃、分步推進”的原則，燕羅創新開展全省首個整街統籌項目，舉全街之力推動國土空間二次開發。經過高強度攻堅，累計完成土地整備252萬平方米，其中政府收儲用於產業發展84萬平方米、公共配套108萬平方米，返還社區留用地101萬平方米。華潤微、景旺電子、長盈精密、燕羅智能網聯汽車產業園等省市區重點產業項目相繼進駐，與此更有一批優質重點項目落戶在即。將不竭驅動力厚植在生態燕羅上，融合百年功能設施的蝶變，燕川九年一貫制學校、灣區芯城人民醫院、文體中心等教育醫療民生項目正以更生之勢加快推進。



在“整街統籌”空間保障基礎上，燕羅組建重點項目服務專班，並在全市首創“企稅管家”愛企服務行動，營造國際一流營商環境。同時，積極利用現有產業集群，把好產業鏈條“脈絡”，強鏈補鏈，著力推動產業轉型升級引領區、戰略性新興產業發展核心承載區建設，不斷築牢工業“壓艙石”。