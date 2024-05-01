以“武”會友　共慶“世界太極日”

4月27日，太極愛好者在新西蘭奧克蘭參加“世界太極日”活動。當天，由奧克蘭中國文化中心等機構聯合舉辦的“世界太極日”展示及體驗活動在奧克蘭舉行。 新華社記者 郭 磊攝 中評社北京5月1日電／據人民日報海外版報導，每年4月最後一個星期六是“世界太極日”。近來，海外華僑華人舉辦多種慶祝活動，在與太極愛好者交流太極文化的同時，以“武”會友，增進友誼。



新加坡中國文化中心4月27日舉行“2024世界太極日”系列活動。活動邀請中國首都體育學院副教授李鳳梅與當地太極愛好者分享太極文化和實用技巧，同時推出“太極非遺工作坊”，帶領太極愛好者體驗太極運動。



李鳳梅告訴記者，太極拳在新加坡受眾廣泛，當地民眾將之視為有益身心健康的運動方式。結合當地情況，她在講座中設計了太極拳的發展歷史、現代習練方法和養生原理三部分內容，配合現場太極拳表演，讓現場觀眾直觀瞭解太極拳，感受太極拳魅力。



“太極拳不僅是一項運動，更是一種文化交流載體。”李鳳梅說，新加坡是一個多元文化國家，太極拳在這裡成為連接不同族群、促進文化交流的橋梁。當地社會各界的支持使得太極拳在新加坡得到了良好的傳承和發展，相信隨著當地民眾健康意識的提高，會有越來越多人瞭解太極拳、愛上太極拳。



李鳳梅表示，對於海外受眾而言，太極文化往往被視為一種充滿哲學內涵和東方智慧的體育運動，體現了中國人對於身心和諧、人與自然相處的哲學思考。“他們欣賞太極緩慢而流暢的動作，認為這種運動方式有助於放鬆身心。”



在米蘭，意大利中文太極文化節4月27日開幕。除主會場米蘭市政府展覽中心外，文化節還在米蘭中國文化中心、米蘭省督府成人教育中心、米蘭比可卡大學和米蘭費米爾高中等場地設分會場，向參會者現場傳授中華武術和中華文化精粹。



據米蘭中國文化中心負責人李群來介紹，此次文化節結合“國際中文日”，融入更多“中文＋”元素，同期舉行太極展演和比賽、“中國書法之美”和“漢字起源”展覽、以中文教學的太極體育課程等系列活動。



李群來表示，太極和中文是中華文化的代表性符號，在意大利開辦中文太極文化節，能夠讓當地民眾和學生更好理解和欣賞不同文化，增進兩國民眾友誼。希望此次活動能夠成為當地學生展示中文學習成果、感受太極文化魅力的平台。



“世界太極日”前夕，貝寧中國文化中心太極武術隊在貝寧國際電影節開幕式上進行了一場“走出熒屏”的太極表演，吸引當地民眾關注。據悉，參與表演的太極武術隊員多數在中國參加過專業培訓，他們跨越大半個貝寧來到電影節現場參加表演，希望與貝寧各界及國際友人共享太極文化。



貝寧國際電影節上還播放了中國太極選段，貝寧中國文化中心太極武術隊隊員在現場進行相應展示，“進、退、顧、盼、定”等招式引得當地民眾躍躍欲試。