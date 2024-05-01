2024北京國際車展　領跑新能源

2024北京國際車展上，小鵬汽車展台上展示了一款路空一體飛行汽車。圖片來源：視覺中國 中評社北京5月1日電／據中國紀檢監察報報導，全球首發車117台、新能源車型278個、概念車41台……4月25日開幕以來，2024（第十八屆）北京國際汽車展覽會吸引著全球汽車產業及消費者的目光。本次車展以“新時代 新汽車”為主題，國內外知名汽車品牌紛紛攜產品亮相中國國際展覽中心，展會現場摩肩接踵、人氣火爆。



汽車產業不僅關乎製造業轉型升級，也是觀察新質生產力與新消費風向標的窗口。作為今年中國舉辦的首個國際A級車展，北京國際車展居高不下的熱度，是國產新能源汽車崛起的映射，也是全球汽車產業創新和技術進步的成果，更是中國經濟與消費市場回暖的真實寫照。



步入展廳，記者首先來到比亞迪王朝系列和海洋系列的合併展台。在本屆車展上，比亞迪帶來了3款新車型，分別是秦L、海豹06，以及全球首發的Ocean－M。其中，定位為中型轎車的秦L延續了比亞迪標誌性的“龍顔”設計；“小鋼炮”Ocean－M則在外觀設計上大膽突破，前臉的超大尺寸大燈與寬大進氣口營造出強烈的視覺衝擊，顯得動感十足。



新車型的誕生，離不開新技術的支撐。比亞迪工作人員指著一台體積很小的電機向記者介紹：“這台八合一電機是目前的最新技術。它的優勢是高度集成大量部件，從而實現能耗更低、故障率更低、效率更高。能在功率達到230千瓦的同時將體積控制得這麼小，這在以前是不可想象的。”



在相鄰展台，比亞迪旗下百萬級高端品牌“仰望”同樣門庭若市。相比會跳舞的仰望U9、能夠原地掉頭的仰望U8，此次更受關注的是搭載了最新“黑科技”雲輦－Z的仰望U7，這一技術以4個高度集成化的懸浮電機替代傳統的液壓減震器，能夠使車身在面對各種複雜路況時始終保持穩定，讓用戶體驗磁懸浮列車一般的舒適乘坐感。



據瞭解，在2004年的北京國際車展上，比亞迪首次展出了3款新能源概念車，而其他品牌展台均為燃油車。如今，比亞迪等新能源車企的超高人氣，見證了近年來中國現代化產業體系建設的新成就，以及中國車企從“技術跟隨”到“技術引領”的跨越式發展。



今年政府工作報告提出，鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢。根據相關統計，今年4月上半月，新能源汽車在中國市場銷量占比已超過50%，國產新能源汽車產銷量占全球比重超過60%。國際能源署發布的《2024年全球電動汽車展望》報告指出，未來十年全球電動汽車需求將持續強勁增長，2024年銷量預計達1700萬輛，占全球汽車總銷量的五分之一以上。蔚來汽車創始人兼首席執行官李斌表示：“在北京車展上，可以清楚地看到，人們對汽油車的興趣已經消退。如今，每個人都在關注智能和電氣化方面的最新進展。”

