秦嶺（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據中國紀檢監察報報導，春夏之交，走進陝西省商洛市柞水縣營盤鎮朱家灣村，參天古樹巍然屹立，特色民居錯落有致，一幅美麗宜居的鄉村畫卷讓人流連忘返。“過去村子裡有不少違建的賓館，村口還有很多雜亂無章的小攤，不僅影響村容村貌，還破壞生態環境；如今，這些問題都得到瞭解決，村民們不僅坐擁美景，也有了旅遊收入。”朱家灣村黨支部書記毛家鋒說。



商洛市全境處於秦嶺生態保護區。該市紀委監委將秦嶺生態環境保護作為政治監督重要內容，納入“清單化”“單元制”監督工作機制，重點圍繞秦嶺“五亂”問題（亂搭亂建、亂砍亂伐、亂采亂挖、亂排亂放、亂捕亂獵）專項整治行動開展監督執紀，深入查糾生態環保領域群眾反映強烈的突出問題，並對背後存在的作風及腐敗問題嚴查快處，以有力監督推動秦嶺生態環境保護。



商洛市紀委監委堅持日常監督和專項監督相結合，成立9個監督檢查組，由市紀委常委、監委委員帶隊，深入一線多輪次開展專項監督，現場反饋問題，持續跟蹤督辦，推動各級各部門切實扛起生態環保責任，當好秦嶺生態衛士。



聚焦秦嶺生態環保領域不作為、慢作為，觀望應付、表面整改、虛假整改等問題，商洛市紀委監委堅持發現一起、查處一起，用鐵紀守護綠水青山。在該市各級紀檢監察機關的監督推動下，之前國家自然資源督察向該市反饋的耕地保護、礦產資源等方面問題，目前已督促整改到位358個、正在整改22個；陝西省河湖長制林長制工作會議向該市反饋的問題，目前已全部督促整改到位。



為進一步壓緊壓實政治責任，商洛市紀委監委凝聚監督合力，圍繞秦嶺生態環境保護重點工作任務，建立並動態更新監督清單，督促各級黨委、政府和有關職能部門，自覺扛起生態環境保護政治責任，持續發力打好藍天、碧水、淨土保衛戰，以高品質生態環境助力高質量發展。“我們採取定期檢查與不定期檢查、全面檢查與重點檢查、專業檢查與作風督查相結合的方式，督促相關責任部門落實落細責任。”商洛市紀委監委駐市生態環境局紀檢監察組有關負責同志介紹。



商洛市紀委監委充分運用“信訪網電”四位一體監督舉報平台，廣泛受理問題線索，集中分析研判，跟蹤督查督辦。與此同時，綜合運用查辦的生態環境保護領域違規違紀違法典型案件，扎實推進以案促改、以案促治，通過約談“一把手”、下發紀檢監察建議、推進完善相關制度機制等方式，做深做實案件查辦“後半篇文章”，實現查處一案、警示一片、治理一域的效果。