包案督辦化解信訪矛盾

（來源：新華社） 中評社北京5月1日電／據中國紀檢監察報報導，近日，廣西壯族自治區梧州市、蒼梧縣兩級紀檢監察機關信訪室聯合回訪六堡鎮六堡村幼兒園管理亂象整治情況時，群眾向工作人員反映：“整治以後村裡幼兒園校車再也沒超載，我們再也不用提心吊膽。”該村幼兒園的管理由亂到治，源於一個群眾反映的信訪件。



此前，群眾接連向梧州、蒼梧兩級紀委監委舉報反映，某公司在六堡村開辦的幼兒園存在校車超員運載幼兒等安全隱患問題，曾向職能部門反映但沒得到解決。



梧州、蒼梧兩級紀檢監察機關進行集體研判後，確定該件由蒼梧縣紀委監委領導包案走訪督辦，推動群眾急難愁盼問題快速處置。經核實，相關職能部門對幼兒園監管不嚴是導致校車超載亂象頻發的重要原因。蒼梧縣紀委監委隨即向公安、教育、市場監管等部門發出監察建議，推動開展專項整治，及時糾正了一批幼兒園、校外托管機構校車超載等安全隱患問題。



全區各級紀檢監察機關篩選了一批群眾反映強烈、涉及群眾切身利益的典型檢舉控告，進行包案走訪督辦，包案領導定期深入到具體承辦部門、地區，壓實責任，推進處置。截至今年3月底，全區各級紀檢監察機關共開展領導包案走訪督辦舉報1450件，已辦結1351件，為群眾解決實際困難667個。



一級帶著一級幹。立足用心用情用力解決好群眾急難愁盼問題，去年以來，廣西各級紀檢監察機關通過包案走訪督辦、帶信下訪督辦、重點交辦回訪等方式，全力化解信訪矛盾，不斷提升群眾信任度和滿意度。



“鎮政府領導勾結村民用欺瞞手段把我們村集體土地登記在其他村民小組名下。”此前，賀州市蓮塘鎮上寺村的兩名群眾向該市紀委監委信訪室舉報反映。



農村集體“三資”事關群眾切身利益，賀州市紀委監委立即指派一名市紀委常委帶領信訪骨幹到蓮塘鎮和市自然資源局核實情況。經查，蓮塘鎮政府副鎮長石某在負責集體建設土地確權登記工作期間，不正確履職、工作作風不嚴不實，導致市不動產登記局作出錯誤的權屬登記。最終，石某受到嚴肅處理，錯誤的權屬登記經法律程序予以撤銷。



村幹部與群眾接觸多、聯繫密，如果處理群眾事務不當，就易引發信訪舉報。為主動發現並推動解決群眾急難愁盼問題，全區各級紀檢監察機關將信訪舉報關口前移，構建多方發現問題、推動縣鄉村解決的聯動機制。截至目前，全區開展自治區、市、縣三級聯合公開大接訪8次，在公開大接訪活動中共接待來訪群眾9653批21630人次，對626件涉及群眾切身利益的信訪舉報件重點交辦督辦、全程跟蹤化解，著力解決好群眾合理訴求。

