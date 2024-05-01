《屋頂足球》講述山村少女足球勵志故事

電影《屋頂足球》劇照。 出品方供圖 中評社北京5月1日電／據人民日報海外版報導，晨曦初現，雲南的一座古老山村裡，一群中學生女足隊員身著自己縫制的色彩斑斕、融合民族特色元素的運動服，正把屋頂作為追逐夢想的球場。她們矯健地奔跑，靈巧地躲避晾曬的玉米串和辣椒串，每一次傳球、射門，都伴隨著陣陣呐喊聲和歡笑聲，晶瑩的汗水流下她們黝黑的面龐。四周青山環繞，村邊江水浩蕩，響著清脆牛鈴聲的老牛緩緩走過，朝陽將一切染上金色……



這是國產電影《屋頂足球》中的一幕，目前該片正在公映，講述一群雲南山村女孩組建足球隊，克服困難，追逐夢想的勵志故事。影片樸實真摯，充滿童趣，女孩們樂觀堅強、積極向上的人生態度和非職業演員自然質朴的表演，打動了許多觀眾，尤其是影片將足球運動與雲南特有的風土人情緊密結合，令人感到新穎別致。



該片編劇、導演飛魚說，這部影片的故事和人物，源於他在雲南采風時遇到的一些令他難忘的人和事。影片中飾演中學生女足隊員的20多個孩子全部是非職業演員，是他從雲南203所學校、超過萬名學生中挑選出來的。影片中訓練和比賽的橋段全部是實拍，所以選完演員後，他請教練對孩子們進行了兩個月的集中培訓。最令飛魚欣慰的是，參演這部電影改變了部分大山裡女孩的人生，比如飾演姐姐的演員最早只能顛三四個球，幾年過去，她已經成為專業足球運動員，不久前參加了第三屆中國青少年足球聯賽。



這部電影由導演、編劇，北京電影家協會主席黃建新擔任監制。他在金雞電影創投大會接觸到這個項目後，非常喜歡，不但出資進行補拍和後期製作，還和飛魚一起對影片進行重新剪輯。飛魚說，每次看到黃建新導演面帶微笑，像個孩子一樣饒有興味地看這部電影的素材，他總是很感動，決心像黃建新導演這樣一直以赤子之心對待電影。



這部影片曾在國內獲多項榮譽，還入選2023年中國青年電影全球推廣計劃，在法國戛納電影節放映。飛魚說，不少外國觀眾看完影片後表示，想起了自己的家鄉和家鄉的孩子們。他們還詢問，影片中美麗、神秘的村落是真實存在的，還是主創用特效製作的。“片中的村落就是我們在雲南的拍攝地，在中國，還有許多這樣充滿魅力的村落，孩子們正在那裡快樂地生活，努力實現自己的夢想。”飛魚說，“能向世界講述中國故事，展示這些美好場景，我很開心”。