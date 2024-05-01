“中國經驗很有啟迪和借鑒意義”

庫利科娃接受記者採訪 中評社北京5月1日電／據人民日報海外版報導，為慶祝中俄建交75周年和中俄友協成立75周年，中俄青少年友好畫展近日在北京舉行。中俄青年友好（微視頻）創意大賽於同日啟動。中國“友誼勛章”獲得者、俄中友協第一副主席加林娜·庫利科娃參加了當天的活動，並接受了記者的專訪。



堅守促進中俄友好的初心



庫利科娃畢生致力於推動中俄友好合作，始終奔走在中俄民間外交第一線，是中俄關係中許多重大歷史事件的見證者。2019年，庫利科娃獲得中國“友誼勛章”，是繼俄羅斯總統普京之後第二位獲此殊榮的俄羅斯人。



“學習中國歷史和文化並成為一名漢學家是我從小的夢想。”庫利科娃說，她從小就滿懷對中國的熱愛，通過閱讀文獻、請教學者以及同中國朋友打交道，逐步加深對中國的瞭解和認識。



1957年，還是莫斯科國際關係學院學生的庫利科娃參加了蘇中友協的創建工作；1960年她進入蘇聯友協工作；1989年當選為蘇中友協第一副主席……數十年間，庫利科娃一直從事民間友好事業，現今89歲高齡的她依舊活躍在中俄民間外交的舞台。



庫利科娃說，蘇中友協及其後繼者俄中友協，始終致力於推動蘇中及俄中關係發展。“我們團結了身邊所有能團結的力量，包括外交官、政治家、學者、學生、文藝工作者等，通過舉辦活動，邀請他們出席，盡可能地保持兩國民間的友好關係，保持俄羅斯民眾對偉大的鄰國中國的尊重，包括對中國歷史、文化的喜愛和尊重。”她說，在還沒有跟中國對外友協建立聯繫前，他們開展的活動都是自行舉辦的。即便如此，他們仍堅守促進兩國友好的初心。



1983年，蘇中友協應中國人民對外友好協會和中蘇友協邀請訪華，庫利科娃參與其中。從1989年底開始，庫利科娃先後以蘇聯、俄羅斯對外友協代表身份，任蘇聯、俄羅斯駐華使館參贊，負責兩國民間交流及青年、文化等工作。在庫利科娃與同事的努力推動下，協助聯繫、策劃、簽約的俄中文化團體交流項目達數百個。中俄兩國元首都高度評價俄中友協為兩國關係發展作出的貢獻。



“中國走出了一條符合自身國情的發展道路”



在中國工作期間，庫利科娃的足跡遍布中國大江南北，目睹了神州大地的快速發展。

