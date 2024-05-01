中評社北京5月1日電／網評：多國貨幣對美元大幅貶值為哪般？



來源：新華網 作者：宿 亮



最近一段時間以來，日元、韓元、印度盧比、印尼盾等多國本幣對美元匯率大幅下跌，引發市場擔憂新興經濟體資本市場穩定。這些貨幣近期走勢呈現何種趨勢？對相關國家經濟產生了哪些負面影響？



分析人士表示，相關貨幣大幅貶值的主要原因是所謂“強勢美元”，即美聯儲政策導致美元大幅升值，資本從新興市場回流，加劇新興經濟體和世界經濟面臨的風險。



多國貨幣“麻煩纏身”



日本央行4月26日決定，維持現行貨幣政策不變，並沒有如外界預期的那樣實施量化緊縮。消息公布後，已連續走低的日元再度“跳水”，東京外匯市場日元對美元匯率跌破158日元兌1美元，再次刷新1990年5月以來的最低水平。



“走勢令人震驚！”瑞穗證券首席日本策略師大森昭樹接受媒體採訪時說，這意味著日本政府將隨時干預市場。不過，這名分析師表示，“現在要看美元了。美元如此強勢，（日本）干預不會見效。”



就在幾天前，人們還在擔憂日元會不會跌破155日元兌1美元的“危險關口”。日本財務大臣鈴木俊一4月23日表示：“對於過度的波動，將不排除任何選項妥善應對。”事實證明，政府的表態並沒有改善市場情緒。



日元並非近期唯一“麻煩纏身”的貨幣。去年年底，韓元對美元匯率不到1300韓元兌1美元，目前已跌至近1380韓元兌1美元。4月16日盤中一度失守1400韓元關口。此前召開的美日韓財長會表示，三國“認識到日韓對於近期日元、韓元大幅貶值的嚴重關切”，將就外匯市場波動密切磋商。



同時，其他多個亞洲國家貨幣也呈現類似走勢。印度盧比、印尼盾、馬來西亞林吉特、越南盾、菲律賓比索等亞洲貨幣均持續走出下行曲線。印尼央行近日將三項主要利率水平上調25個基點，以“加強印尼盾匯率穩定”。分析人士質疑這一措施的效果，因為儘管印尼央行多次干預市場，也未能阻止印尼盾匯率從年初的水平貶值超5%。

