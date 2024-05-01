中評社北京5月1日電／網評：“富裕山”下的覺醒



來源：新華網 作者：趙 凱、王林園、席 玥



在南美洲玻利維亞的波托西，有座守著白銀的“富裕山”。歷史上，這裡因西班牙殖民者發現銀礦而一度成為繁華都市。然而，隨著歐洲殖民者的掠奪與洗劫，繁華之後的波托西，卻陷入了苦難與貧窮的循環。



日前，我們從墨西哥城啟程，前往波托西。



波托西是玻利維亞南部波托西省首府，原屬印加帝國領地，16世紀被西班牙侵占。隨著巨大銀礦的發現，波托西成為玻利維亞的礦業之城。



從墨西哥到玻利維亞沒有直飛航班，記者一行從墨西哥城飛往秘魯首都利馬，再從利馬到玻利維亞的聖克魯斯省，然後轉機至距離波托西較近的蘇克雷機場，從出發到抵達，前後耗時超過24個小時。單從旅途交通的繁瑣，便能體會到波托西擺脫貧困、謀取發展之艱難。



從蘇克雷機場到波托西市政府和玻利維亞國家鑄幣廠舊址等採訪地點的近1小時車程中，近半小時是行駛在坑坑窪窪、曲折顛簸的土路上。



終於，我們來到這座海拔近5000米的礦山。當年因發現銀礦，這座山得名“富裕山”。



在當地向導洪尼·蒙特斯的幫助下，記者一行像所有礦工一樣，頭戴礦帽、腳踏雨鞋、身穿礦工服、背著給頭頂礦燈供電的電池組，相互攙扶著鑽進礦井6個工作層中的運輸層——這一層離地面最近，約40米深。



礦井中粉塵彌漫，濕氣刺骨鑽身。

