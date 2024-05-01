65%的日本人認為不必急於討論修憲

中評社香港5月1日電／共同社1日彙總了在日本憲法紀念日（5月3日）之前以郵寄方式實施的《憲法》相關輿論調查的結果。關於首相岸田文雄在截至9月的自民黨總裁任期內欲實施修憲的相關國會討論，認為“需要加緊”的僅占33%，而認為“不必加緊”的佔65%，兩者相差很大。對於修憲的推進方式，認為“應優先形成包括態度慎重政黨在內的廣泛共識”佔比72%，超過了認為“應由態度積極的政黨開始製作條款方案”的24%。認為“有必要”修改第九條的佔51%，認為“沒必要”的佔46%，兩者勢均力敵。



對修憲態度積極的自民黨和日本維新會的支持群體中，回答稱“需要加緊”的佔比均為46%，不到一半。儘管岸田考慮到總裁任期呼籲加快討論，但輿論明顯認為與速度相比，重點更應放在形成廣泛共識上。



認為國民中間修憲氛圍“高漲”的佔比加上“有些高漲”總計31%，而“不高”和“不太高”總計67%。



關於修憲的必要性，包括“傾向於有必要”在內總計75%表示肯定，持否定態度的加上“傾向於沒必要”在內總計23%。關於認為必要的理由，較多的有“條款和內容變得不符合時代”，佔60%；“需要寫進新的權利和義務、規定”佔25%。關於認為沒必要的理由，最多的是“提出放棄戰爭、確保了和平”，佔47%；其次為“現在的憲法沒有不妥之處”，佔18%。



該調查在3至4月實施，對象為全國18歲以上男女3000人。