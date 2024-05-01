韓澳外長防長會晤探討韓方加入奧庫斯可能性

中評社香港5月1日電／韓國和澳大利亞當地時間1日在澳大利亞墨爾本舉行第六次外長防長（2+2）會議，共同探討韓方加入美英澳安全夥伴關係——“奧庫斯”（AUKUS）可能性。



韓聯社報導，當天，韓國國防部長官申源湜、外交部長官趙兌烈，澳大利亞副總理兼國防部長理查德·馬爾斯、外交部長黃英賢出席會議。雙方就印太戰略、國防軍工、韓半島及地區局勢等多個領域廣泛交換了意見，並在會後共同會見記者介紹會議內容。



申源湜在聯合記者會上表示，雙方就奧庫斯第二支柱合作的可能性進行了探討。韓方歡迎奧庫斯成員國考慮將韓國列入奧庫斯第二支柱的夥伴，韓國的國防科技力量將為奧庫斯第二支柱發展和地區和平作出貢獻。



馬爾斯表示，奧庫斯第二支柱是技術共用協定而非安全同盟。韓國具有令人印象深刻的技術實力，是與澳方共用價值的戰略合作國家，雙方在技術領域保持密切合作。奧庫斯第二支柱項目會有發展機會，日方也可能參與其中。



趙兌烈表示，韓澳兩國一致認為彼此互為實現印太戰略的重要夥伴，並商定將進一步加強雙邊和多邊合作。此次會議是兩國基於自由民主和互信深化夥伴關係的重要里程碑，進一步鞏固兩國對基於規則的地區和全球秩序作出的貢獻。雙方還商定合力切斷朝鮮非法核導研發資金鏈，努力阻止朝俄非法軍事合作。



黃英賢譴責朝鮮持續發起挑釁，稱歷史證明韓半島發生的事件對地區安全與穩定至關重要。俄羅斯削弱國際社會對朝制裁之舉給全球和平與安全增加不確定性，國際社會就對朝制裁等問題向朝鮮積極施壓非常重要。



此外，兩國還商定進一步深化國防和軍工領域合作。申源湜表示，雙方商定繼續擴大多種形式的軍事聯合演習，不斷提升兩軍合作水準，從而營造有利於地區和平穩定的環境。馬爾斯表示，兩國合作關係正在全方位發展，今年韓軍將在澳大利亞參與“漆黑”“卡卡杜”和“南傑卡魯”多國聯合軍演。