社評：獨家擁有太空站是因中國有獨特宇宙觀

中評社北京5月2日電（評論員 喬新生）隨著中國航天員定期在中國空間站上輪流值班，中國成為首個獨家擁有太空站的國家。中國之所以能在太空事業領域取得如此巨大的成就，一方面得益於中國科技人員的奮發圖強，另一方面則是因為中國獨特的宇宙觀。



從中國古老的“天人合一”，到“小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁”，無論是古代還是近代，中國宇宙觀深邃而又博大。1987年著名哲學家弗蘭克•懷特採訪一系列曾經登上太空的科學家和宇航員，撰寫了《宇宙全景效應：太空探索與人類進化》，透過宇航員的眼光，感嘆地球的渺小。他借助於美國宇航員桑德拉•馬格納斯的描述，認為透過舷窗，大氣層是如此的薄，我們實際生活在一個脆弱的星球上。這種帶有悲觀和宿命論色彩的感嘆，充分反映出宇航員對地球的認識。



中國沒有使用宇航員的概念，但是，中國已經有了自己的航天員。他們在浩瀚星空，仰望深邃宇宙太空，不禁感嘆，人類生活的地球，是多麼的渺小。這不是對地球家園的嫌棄，而是超越世界觀，形成的獨特宇宙觀。



在這個星球上，有著幾千年的人類發展史。人們創造家園，締造國家。毀滅家園，摧毀國家。在亞歐大陸這個最大板塊上，曾經誕生數以千計的國家。每一個國家的人民，在戰爭與和平之中生生死死，人類在不同文明相互碰撞之中，艱苦跋涉，走到今天。



到目前為止，世界仍然動蕩不安。地區熱點衝突不斷。一些人饑寒交迫。一些人相互殺戮。一些人爭權奪利。一些人瘋狂掠奪資源。置身於浩瀚宇宙之中，回望這個藍色的星球，人們更加真切地意識到，人類文明發展是如此艱難。



假如沒有正確的世界觀，人類就不可能和平相處，價值觀、人生觀就會發生激烈的碰撞，國家之間、族群之間、宗教之間就會相互仇殺。這是站在更高維度上，悲天憫人。

