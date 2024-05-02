快評：觀光開放呼聲強烈　勿以各種理由設障

中評社快評／大陸五一黃金周昨天開始，到處又是出行的人流。因為兩岸觀光未恢復開放，台灣業者、景點又錯過一波商機。



大陸文旅部4月28日宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，並強調等到平潭與台灣海上客運直航恢復後就會啟動福建團客到台灣旅遊。福建平潭官方早前表示，隨時做好“海峽號”復航準備。



對於大陸釋出開放兩岸觀光訊號，陸委會副主委李麗珍昨天稱，台方觀光已經準備好，期待大陸趕快開放。不過，李麗珍又說，大陸的宣布與台灣“原來預期與希望的差太多”，“從兩岸談旅遊協議到開放陸客來台，從來沒有這樣的區域限制，這個是不對等的，“我方”會堅持平等互惠原則。”



近期台灣各界對觀光開放呼聲強烈，當局則仍以各種理由搪塞、設障。台灣開南大學教授張執中認為，國民黨已經拿到打開兩岸交流大門的鑰匙，接下來就要看民進黨當局願不願意把門打開？如果520後能把門打開，對藍綠可說是雨露均霑，國民黨有功勞，民進黨也可藉此對台灣觀光旅遊產業有交代，何樂而不為？



台灣中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽近日直言，要開放兩岸觀光旅遊，現在仍卡在台灣當局“禁團令”，如果禁團令不解除，就難以進入旅遊開放交流的階段。今年2月7日，台灣當局以陸方未就陸客團遊台做安排，又宣布改變M503航路運行等，宣布自6月1日起暫停組團赴陸旅遊，也嚴禁業者攬客。



除此之外，台灣迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁止與限制，極少數赴台交流都必須通過台灣方面的“專案申請”。台灣當局強調“對等開放”，卻遲未撤除人為的障礙。若繼續堅持此立場態度，僵局將難打破。