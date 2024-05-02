黃金周首天　40萬人入境　

左圖：昨日維港海上煙火表演以金色為主調，配合“幻彩詠香江”燈光多媒體匯演，為旅客及市民送上驚喜。＼大公報記者林良堅攝；右上圖：開心笑臉點綴夜空，為市民送上祝福。右下圖：維港上空綻放巨型“HK”字樣煙火。 中評社北京5月2日電／據大公報報導， 昨日是內地五一黃金周第一天，大批內地旅客陸續抵港，首日有190個內地旅行團來港，截至晚上9時，近40萬人次入境，各口岸運作暢順。



旅發局首次舉辦的海上煙火表演如期舉行，吸引不少遊客及市民到場觀看；有深圳客專程來港觀賞煙火，提前6小時到場霸位，大讚煙火配維港美景很吸引。有尖東的酒吧餐廳表示，煙火表演吸引遊客光顧，訂枱爆滿，帶動生意增長兩至三成。星光大道的商戶表示，節慶活動令到訪港旅客多兩至三倍，冀陸續有來的盛事活動進一步帶動本港經濟。



內地五一黃金周昨日展開，不少內地旅客選擇來港旅遊，早上陸續有旅客經各個口岸入境。在西九龍高鐵站，中午入境的旅客愈來愈多，不少人都提著大大小小的行李；較多旅行團就選擇蓮塘／香園圍口岸入境，上旅遊巴都要“打蛇餅”，旅監局職員在場協助。截至晚上九時，各口岸共約68.9萬人次出入境，入境人次39.2萬，內地旅客佔17.3萬。



為吸引更多旅客來港，本港舉辦多個活動，傳統遊客區昨日遊人如鯽，深度遊路線亦吸引不少遊客。旅發局舉辦的首場海上煙火表演備受矚目，大公報記者昨午三時到尖沙咀海濱公園一帶觀察，已有遊客陸續到海旁霸位，有人更帶同椅子等候觀賞煙火。



“希望舉辦更多大型活動”



海上煙火表演昨晚8時在尖沙咀海濱花園對出海面舉行，全長約10分鐘，離岸130米的躉船將多枚煙火發放至最高約100米。煙火表演以金色為主調，配合幻彩詠香江燈光多媒體匯演，展示多項特別圖案，包括開心笑面、繁花盛開、巨型“HK”字樣，以及星光璀璨的圖案，光彩奪目。海旁看煙火的市民和旅客紛紛高舉手機記錄精彩的畫面，現場煙火聲和歡呼聲不絕於耳。



來自深圳的旅客申小姐昨日一早就從深圳來港，作為攝影愛好者的她，午飯過後就到尖沙咀海濱花園霸位，等近6小時，只為拍下煙火美景。申小姐說，從內地朋友那裡得知香港會放煙火，覺得這是個難得的就會，就算下雨，也一定要來。“香港的景色，對我們內地的旅客非常有吸引力”。她說，現在往返兩地的交通十分方便，每月都會來港兩三次旅遊和購物，她希望香港舉辦更多大型活動吸引遊客，並向內地多加宣傳。

