城市漫步客　品味深度遊

左圖：已活化成“大館”的前中區警署建築群，是不少遊客到訪中上環的必到景點。右圖：中上環一帶不少建築物外牆繪有特色圖畫，吸引喜歡城市漫步遊歷的旅客打卡。＼大公報記者林少權攝 中評社北京5月2日電／據大公報報導，時興城市漫步，下雨天無減遊客探索香港的興致，中上環一帶的歷史建築及老店，昨日吸引不少喜歡深度遊的旅客。有遊客認為雨天漫步於中環大館、荷李活道等地，別有滋味，形容“室內室外各有特色”；亦有遊客選擇在雨天乘搭“叮叮車”漫遊港島、到訪歷史老店，感受香港的城市節奏。



香港近日天雨不斷，不少內地遊客在社交平台分享“香港雨天攻略”，介紹故宮博物館、中環大館、旺角行人天橋等避雨好去處。大公報記者昨日下午走訪中環上環一帶，體驗旅客的“雨天路線”。



“大館”中環街市成熱點



活化後的中環街市是不少遊客的打卡熱點，昨日現場所見，街市內不少遊客在一些特色檔攤拍照打卡；各式美食備受遊客歡迎，在售賣雞蛋仔的專門店，員工應接不暇。



販賣水牌、微縮叮叮車等“港味”紀念品的攤檔備受遊客青睞。檔主表示，下雨天多了遊客到室內逛街，有助帶動客流及生意，水牌、叮叮車及騎樓等有香港印記的紀念品較受遊客歡迎，內地旅客和海外旅客比例相當。



街市旁邊、曾作為電影取景地的半山電梯，吸引不少遊客拍照；法定古蹟、已活化成“大館”的前中區警署建築群，更是不少遊客到訪中上環的必到景點；在上環熟食中心，不少遊客特意到此品味地道美食，感受港人舌尖上的生活。



牟先生昨日展開為期四日的訪港行程。他說，之前訪港主要在九龍一帶遊玩，這次則準備在港島區漫遊，深入感受老香港的韻味。



他昨日到大館及上環一帶觀光，中西文化結合的建築、老店內歷史悠久的收銀機都給他留下深刻印象，“其實雨天在香港玩也挺有味道的，畢竟室內也有室內活動的精彩，感受一下香港的城市底蘊也很有意思的”。