韓醫生“辭職潮”持續　醫協新掌門強硬表態

當地時間4月30日，韓國首爾，一家醫院的醫療人員。 中評社北京5月2日電／據中央廣播電視總台央視新聞報導，韓國實習和住院醫生今年2月因反對醫學院擴招計劃發起的“辭職潮”尚未平息之際，大韓醫師協會新任會長林賢澤5月1日正式上任，開啟三年任期。他被視為“強硬派”，要求總統尹錫悅道歉並撤換保健福祉部長官，以此為前提條件進行對話。



此次醫生“辭職潮”導火索是韓國政府2月初發布的醫科大學擴招方案，內容包括從2025學年度起將高校醫學院招生規模從目前的3058人增至5058人，到2035年將新增1萬名醫生。醫療界強烈反對這一計劃，約萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。



林賢澤5月1日在社交媒體發文說，為了讓醫生、患者和民眾不再擔憂，他將盡力解決這一問題。



外界普遍認為林賢澤屬於醫療界“強硬派”，他將就醫學院擴招計劃與韓國政府“硬扛到底”。按他的說法，鑒於韓國生育率持續走低、人口數量減少，醫學院不應該擴招，而應該縮招。



韓國政府4月設立醫療改革特別委員會，希望在這一多邊協商機制下與醫療界對話。醫療界對此強烈反對，要求與政府“一對一”直接對話。林賢澤要求尹錫悅道歉並撤換保健福祉部長官，同時收回擴招計劃，而後再談其他事宜。



林賢澤上任前在一場會議上表示，他將像“戰鬥在前線的士兵一樣堅決強硬”，阻止政府出台錯誤政策。韓國媒體報導，他定於5月2日召開大韓醫師協會首次常任委員會會議，計劃成立由醫學院教授、實習住院醫生和醫學生參與的協商機制。