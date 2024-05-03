黃載皓：國會選舉後韓國外交是否發生變化？

現任韓國外交部長趙兌烈（韓國外交部圖片） 中評社首爾5月3日電（作者 黃載皓）4月10日國會選舉後韓國政府外交的現狀如何？執政黨失敗後，總理和總統府秘書長宣布要辭職，但是國家安保室被排除在外。無論選舉結果如何，尹錫悅政府在對外，對朝政策領域似乎相信都取得了進展。基調的改變需要人事的變動，沒有人士變動，政府隨後的外交路線似乎沒有改變。不過，政府最近的外交活動似乎在試圖改變或調整，無論是戰略上還是戰術上。



4月2日，政府首次對俄羅斯實施獨立制裁，這兩個單位和兩個人涉嫌參與向俄羅斯轉移朝鮮工人，包括信息技術（IT）人員，而兩艘俄羅斯船只涉嫌參與朝鮮和俄羅斯之間的軍需物資。俄羅斯對制裁做出了強烈反應，稱制裁 “不友好”，並稱制裁將 “對雙邊關係產生負面影響”。但是，4月27日，韓國總統府安全辦公室主任張虎鎭預測，一旦烏克蘭戰爭結束，韓俄關係就會恢復。他說：“儘管有烏克蘭戰爭和俄朝軍事合作，韓俄雙邊關係仍在處理之中。”他補充說：“我們通過關注點的平衡彼此擁有籌碼。這顯然是經過深思熟慮的。”



政府可能擔心韓國對朝鮮的施壓存在漏洞。與交戰中的俄羅斯的關係難免會遇到困難，但它仍然是世界大國之一，烏克蘭戰爭終將結束。韓國應該加入美國主導的制裁，但沒有理由惡化兩國關係。那麼，韓俄關係是否會發生變化呢？

