美聯儲維持利率不變　6月起放緩縮表步伐

5月1日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。新華社記者 劉傑 攝 中評社北京5月2日電／據新華網報導，美國聯邦儲備委員會1日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，並自6月起放緩資產負債表縮減速度。



這是美聯儲自去年9月以來連續第六次會議維持利率不變。美聯儲在當天發表的聲明中說，通貨膨脹率雖在過去一年有所緩解，但仍處於高位。近幾個月，美聯儲在實現2%通脹目標方面“缺乏進一步進展”。在對通脹率持續向2%的長期目標邁進抱有更大信心之前，美聯儲降低聯邦基金利率目標區間“是不合適的”。



聲明說，在過去一年裡，實現充分就業和物價穩定這兩大目標的風險“已經趨於更好的平衡”。這一措辭較此前聲明中的“正趨於更好的平衡”有所調整。



根據聲明，美聯儲將繼續減少其持有的美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券，但將放緩減持速度。自6月起，負責公開市場操作的聯邦公開市場委員會將把每月美國國債減持上限從600億美元降至250億美元。同時，該委員會將維持每月機構債務和機構抵押貸款支持證券減持上限在350億美元不變，並將超過這一上限的任何本金用於美國國債的再投資。



聲明重申，在評估適當的貨幣政策立場時，美聯儲將繼續監測即將發布的信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙目標實現的風險，美聯儲將準備酌情調整貨幣政策立場。



美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發布會上表示，眼下美國勞動力市場需求依然強勁，通脹超預期增長。在這種情況下，“推遲降息可能是合適的”。



他還表示，放慢縮表步伐並不意味著美聯儲將縮小資產負債表收縮規模或是為經濟增長減少限制，而是確保資產負債表以更為漸進的方式逐步接近其最終規模，同時降低貨幣市場承受壓力的可能性，避免金融市場動蕩。