中塞高質量共建“一帶一路”的生動實踐

斯梅戴雷沃鋼廠新修建的燒結廠。 中評社北京5月2日電／據人民日報報導，4月29日，習近平主席復信河鋼集團斯梅戴雷沃鋼廠塞爾維亞籍職工，勉勵他們為中塞友誼作出新貢獻。習近平主席強調，斯梅戴雷沃鋼廠的良好發展，是中塞高質量共建“一帶一路”的生動實踐，也是兩國互利合作的成功典範。



“非常感謝習近平主席給我們復信，復信是塞中鐵杆友誼的體現。我們將以復信為激勵，做好本職工作，為兩國友好合作作出更大貢獻。”斯梅戴雷沃鋼廠員工菲利奇·內納德表示，“我們熱烈歡迎習近平主席再次訪問塞爾維亞。”



“鋼廠舊貌換新顔，我們的工作和生活都有了保障”



驅車從塞爾維亞首都貝爾格萊德向東南行駛約60公里，可以看到高速路旁有一片高大的廠房。這裡便是成立於1913年的斯梅戴雷沃鋼廠。被譽為“塞爾維亞的驕傲”的斯梅戴雷沃鋼廠，一度因設備老舊、管理不善等瀕臨倒閉。2016年4月，中國河鋼集團投資該廠，成立河鋼集團塞爾維亞公司，逐漸使鋼廠擺脫經營危機。



2016年6月19日上午，正在對塞爾維亞進行國事訪問的習近平主席到斯梅戴雷沃鋼廠參觀。鋼廠工人和家屬、當地市民數千人夾道歡迎。高大寬敞的熱軋車間內，機器轟鳴，熱汽蒸騰，生產線上各種軋鋼鍛材不時呼嘯而過。習近平主席不時駐足參觀產品，並登上中控室，詳細詢問工藝環節，瞭解生產情況。在塞方領導人陪同下，習近平主席來到員工食堂同工人交流互動。



在鋼廠發表講話時，習近平主席指出，中塞企業攜手合作，開啟了兩國產能合作的新篇章。這既是對兩國傳統友誼的延續，也體現了雙方深化改革、實現互利共贏的發展決心。中國企業一定會與塞方同行精誠合作。



8年來，斯梅戴雷沃鋼廠逐漸走出困境、扭虧為盈，不僅保住了5000多名職工的工作，而且讓鋼廠重新成為當地經濟發展的重要支柱。據鋼廠副總經理王連璽介紹，2016年以來，鋼廠累計實現出口創匯約47.7億歐元，連續多年成為塞爾維亞第一大出口企業。2023年，鋼廠為當地貢獻產值7.95億歐元，占塞爾維亞當年國內生產總值的1.15%。



“最困難的時候，鋼廠幾近停產。河鋼集團接手經營後，鋼廠舊貌換新顔，我們的工作和生活都有了保障。”鋼廠熱軋車間生產經理伊萬·馬特科維奇說。他帶著記者來到車間中控室。“這裡的設備不久前剛完成更新，鋼廠實現了全自動化管理，安全系數和生產效率都大大提高。”他說，“今年，我們有信心把車間的效益提高到新的水平。”

