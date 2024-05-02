碧海藍天共一色（人與自然）

福建省漳州市東山島南門灣—馬鑾灣段，水清灘淨。 姜克紅攝（人民視覺） 中評社北京5月2日電／據人民日報報導，行走在八閩大地，水清岸綠、天藍海闊，一派勃勃生機——



廈門市東南部海域，碧波蕩漾、游人如織，國家一級保護動物中華白海豚頻頻現身；漳州市東山縣馬鑾灣畔，灘淨灣美、魚鷗翔集，一個個外地旅遊團歡聲笑語；三明市金溪將樂段，山清水秀、浪花奔湧，水質連續多年位居全省前列……



福建是海洋大省，海域面積13.6萬平方公里，比陸地面積還多出12.4%。2023年，全省近岸海域水質優良比例達到88.7%。



日前，記者參加生態環境部組織的美麗河湖、美麗海灣優秀案例采風活動，在福建實地調研海洋生態環境和水生態環境保護。



明確責任、加強監管，海洋垃圾治理成效明顯



西堤廈門綜合碼頭，海風撲面。登上“廈海環011”海漂垃圾機械化清掃船，2個液壓打撈鬥、4台黃色垃圾箱占據船尾大部分空間。



“這艘船是目前國內最先進的海上垃圾清掃船，排水量達200噸，專門為打撈海漂垃圾設計，由我們自主研發，一次能裝載20噸垃圾。”廈門市政海上環境衛生管理站站長張梁華說，管理站配備8艘機械清掃船、3艘巡查快艇和48艘小型保潔船，規模處於國內領先水平。



“城在海上，海在城中”的廈門市，海域面積達333平方公里、海岸線長226公里。在茫茫大海上，及時發現海漂垃圾才能快速處置。“我們委托廈門大學對入海垃圾漂移軌跡及分布區域進行預報，為部署清理保潔力量提供參考和指導。”廈門市生態環境局海洋生態環境處處長張紋介紹，當地還在沿海岸段安裝視頻監控設備，利用人工智能技術自動識別海漂垃圾。



“從2022年開始，我們用上了智慧海上環衛系統，具備船舶作業指揮調度、海漂垃圾監測預警預報等功能。”張梁華告訴記者，各類信息化手段的應用大大提升了海域保潔效率。

