保障重點項目廉潔高效推進

（來源：新華社） 中評社北京5月2日電／據中國紀檢監察報報導，當前正是泰國、越南榴蓮采摘旺季，位於南疆國門廣西壯族自治區崇左市憑祥市的友誼關口岸，滿載著榴蓮的跨境車輛排著長龍有序通關。



廣西作為中國—東盟橋頭堡，在中國—東盟“水果籃子”方面發揮著重要渠道作用。去年以來，自治區政府著力打造南寧、崇左、欽州3個中國—東盟水果交易中心。今年初，自治區紀委監委將推動三地高質量建設中國—東盟水果交易中心作為年度政治監督的重點課題。



近日，記者跟隨自治區紀委監委、自治區紀委監委駐自治區商務廳紀檢監察組與崇左市紀委監委組成的“室組地”聯動監督檢查組，前往憑祥市中國—東盟（崇左）水果交易中心走訪加工區建設工地、核心區商品集散中心。出發前，監督檢查組根據不久前自治區紀委監委制定的“一區兩地”建設政治監督工作方案和職能部門制定的水果交易中心建設實施方案，列出詳細監督清單，為推進項目進程清障護航。



第一站是中國—東盟（崇左）水果交易中心加工區一期項目工地，地處憑祥產業園南片山區、占地176畝。現場，幾台壓路機在繁忙作業，完成場地平整。自治區紀委監委駐自治區商務廳紀檢監察組組長陸謙對照監督清單，開門見山地問道：“項目在推進過程中是否遇到責任不明、推諉扯皮等問題？能否在今年12月底完成？”



“水果交易中心核心區項目建設還有64畝用地問題沒解決，目前已經上報自治區自然資源廳，期盼早日批覆；另外有300萬元資金缺口，請上級部門盡快協調撥付到位。”作為項目承建方，憑祥市祥建發展有限責任公司副總經理許孟把遇到的難題拋了出來。



監督檢查組將反映問題一一記錄，並要求一同到場的自治區商務廳以及崇左市有關職能部門提高政治站位，加強統籌協調，在資金撥付、使用以及項目驗收等方面密切配合，各級紀檢監察機關要全程參與，加強監督，不留死角，保證項目廉潔高效建設。



“加大商務口岸領域的典型案件查辦力度，強化源頭防控防治，有效清理風險隱患，淨化政治生態，推動營商環境持續優化。”崇左市紀委常委覃盛華介紹，除了與上級紀檢監察機關深化“室組地”監督，崇左市還將發揮屬地優勢，聯合憑祥產業園臨時黨委、紀委和憑祥市紀委監委構建聯動監督格局，監督是否按照計劃和時間節點如期推進項目建設，是否存在新官不理舊賬、推諉扯皮、吃拿卡要等行為。



監督檢查組還走訪了部分企業代表，收集他們對水果交易中心建設發展的訴求。憑祥市水果商會會長湯成偉在憑祥做了30多年中國—東盟的水果進出口貿易。目睹憑祥一步步成為中國—東盟水果進出口要道，他感慨說：“憑祥現在已經是進口芒果、西瓜、火龍果的集散地，希望政府與檢驗部門多溝通，提高通關效率，讓更多種類的中國—東盟水果實現便捷互通。”

