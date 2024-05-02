（來源：新華社） 中評社北京5月2日電／據中國紀檢監察報報導，近日，甘肅省紀委監委組織紀檢監察幹部下沉一線，針對群眾反映“基層幹部手機安裝政務APP過多過濫”問題，採取“四不兩直”方式深入基層開展走訪調研。



甘肅省紀委監委將整治形式主義為基層減負作為重點任務進行安排，日前印發的《甘肅省紀委常委會2024年工作要點》明確提出要突出領導機關、“關鍵少數”，堅決查糾文山會海、督查檢查調研扎堆、工作過度留痕、任務層層加碼、“指尖上的形式主義”等問題，加大力度整治不顧實際強推政策落實、“一刀切”、隨意拔高標準等問題，切實為基層減負降壓。



該省各級紀檢監察機關認真貫徹落實黨中央整治形式主義為基層減負各項部署要求，將嚴查“指尖上的形式主義”作為整治形式主義為基層減負監督工作的切入點和突破口，真正為基層鬆綁減負，讓幹部有更多時間和精力抓落實、幹實事。今年1至3月，全省查處形式主義官僚主義問題620起，批評教育和處理1079人，給予黨紀政務處分367人。



鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治是甘肅省紀委監委今年的政治監督主題，也是全年監督工作的重點。對此，省紀委監委專門印發通知，將糾治形式主義官僚主義問題列為7項重點任務之一，著力推動解決文山會海、過度留痕、“農田裡的形式主義”“指尖上的形式主義”等問題。同時，持續推進2023年下半年以來開展的“形象工程”“政績工程”專項整治，督促各級黨組織對照政策落實不徹底、項目實施不規範、資金使用不嚴格、責任落實不到位等4方面21類問題深入自查自糾，全面排查各類項目，逐一分析研判，及時發現整改問題。截至目前，發現的125個問題已督促整改112個。



“我們把整治形式主義為基層減負納入鞏固拓展主題教育和教育整頓成果的重要內容，持續開展檢視整改，動真碰硬解決問題。”甘肅省紀委監委整治形式主義為基層減負工作領導小組組長表示。



蘭州市紀委監委對近3年查處的違反中央八項規定精神問題，尤其是搞形式主義加重基層負擔問題開展“回頭看”。對自查自糾、問題線索起底、監督檢查中發現的做脫離實際、不接地氣的規劃方案，搞紙上談兵不出實招等基層減負方面問題線索，提級直查直辦，依規依紀嚴肅追責問責。



“以前到村委會，門裡門外掛滿牌子。如今清理整合後一目了然，辦事方便又快捷。”近日，前來永昌縣水源鎮北地村黨群服務中心辦事的村民，對服務中心的變化竪起了大拇指。



水源鎮紀委緊盯基層隨意掛牌問題，聯合相關職能部門成立督查組，對全鎮11個村級辦公場所重復懸掛的機構牌、制度牌等清理整頓。督查組按照全縣《關於村（社區）賦能減負的實施方案》要求，對工作性質相近、服務對象相關的以集合式標牌形式整合懸掛，對缺少文件支撐、無實質性業務的標牌應清盡清。為確保整治成效，該鎮紀委把規範村級辦公場所掛牌納入日常監督，建立健全機制，堅決防止邊減邊增、明減暗增、先減後增等問題發生，把為基層減負的工作落到實處。

