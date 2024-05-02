（來源：新華社） 中評社北京5月2日電／據央視新聞報導，上海全球推介大會在港舉行、上海美食節在港舉辦、上海國際仲裁（香港）中心成立……連日來，香港街頭洋溢著濃濃的上海元素。



“2024香港上海周”舉辦期間，滬港合作會議第六次會議舉行。自2003年召開首次會議以來，雙方合作不斷深化。本次會議上，滬港相關部門簽署商貿、金融、法律服務、科技、文化等領域共20份合作協議，標誌著滬港合作邁向新高度。



共築金融經貿新優勢



香港和上海作為國家兩個重要的國際金融、貿易、航運中心，關係密切，合作源遠流長。



數據顯示，香港是上海外商投資最大來源地。2023年，香港在上海新設立的企業約1700家，投資超過170億美元。同時，香港也是上海企業“走出去”的重要窗口，截至2023年底，上海企業在香港上市約200家，市值約2萬億港元。



“多年來，滬港兩地合作就像交響樂章，奏響了寬領域、多層次、全方位的華彩篇章，為兩地經濟和社會發展譜寫了雙贏的旋律。”香港特區行政長官李家超說。



作為香港和內地資本市場互聯互通的重要舉措，滬港通將在今年迎來10周年。截至2023年底，滬港通北向交易已為內地股市帶來逾9000億元人民幣淨資金，南向交易為香港股市帶來逾1.5萬億港元淨資金。



4月25日在香港舉行的滬港金融合作第九次工作會議上，雙方同意持續研究優化滬港通、債券通、互換通等互聯互通機制，緊密合作落實已公布的新措施，並探索進一步深化兩地證券市場協作。



4月26日滬港雙方簽署的《滬港合作會議第六次會議備忘錄》提出一系列措施，包括促進兩地金融主管部門、金融監管部門、金融市場和金融機構的互動，鼓勵港資金融機構到上海設立或參股銀行、保險、證券、基金類機構等。



上海市推進國際金融中心建設辦公室主任周小全說，作為中國在金融領域的兩個“火車頭”，雙方應加強合作，實現資金和資源的對接，形成整體合力，共同服務國家戰略。

