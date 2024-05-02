日元貶值壓力持續　日本經濟承壓明顯

（來源：新華社） 中評社北京5月2日電／據新華網報導，近日，日元在劇烈波動中走軟，海外外匯市場日元對美元匯率一度跌破160比1關口，刷新1990年4月以來最低紀錄。



日本媒體和專家普遍認為，日元貶值趨勢恐將持續，令日本經濟承受明顯壓力，不利於日本走出通縮，同時給日本零售業、能源、航空等行業帶來壓力，加重依賴進口原材料的企業負擔。



美聯儲激進加息是日元走軟主因



4月29日上午，海外外匯市場日元對美元匯率一度跌至160.24日元兌換1美元；當天下午，日元對美元匯率回升至154.10日元兌換1美元。市場猜測，日元匯率短暫回升可能是日本政府出手干預的結果。



日元走軟的根本原因是日本和美國貨幣政策差異造成的巨大息差。在疫情期間推行史無前例貨幣“大放水”的美聯儲，於2022年“急轉彎”，開始激進加息以應對通貨膨脹，給世界經濟帶來嚴重負面外溢效應，多種非美貨幣大幅貶值，多國央行被迫加息。



但一向對美國亦步亦趨的日本央行卻受制於國內通縮形勢而堅持低利率政策。日本央行在4月26日舉行的貨幣政策會議上決定，維持現行貨幣政策不變，將政策利率目標維持在0到0.1%之間。日本央行行長植田和男當天在記者會上表示，日元疲軟尚未對日本通脹產生重大影響。此後，市場對日本央行加息預期減弱，拋售日元操作增多，導致日元對美元持續貶值。此外，機構投資者大量套利交易操作、日本個人資金投資海外等因素同樣加劇日元貶值。



從日本自身來看，一方面日本對能源、食品、原材料等重要資源嚴重依賴進口，對美元需求持續高漲；另一方面，2021財年至2023財年，日本貨物貿易連續3個財年呈現貿易逆差，進一步加劇日元貶值壓力。加上日本少子老齡化問題嚴重，難以吸引數額龐大的海外投資收益回流，這些因素都讓日元貶值趨勢難以避免。



日元走軟“車輪”短期恐難停轉



市場認為，日本政府對干預日元匯率的“容忍點”似乎已由2022年9月的1美元兌換145日元，逐步退讓至如今的1美元兌換160日元。但受制於美聯儲降息預期減弱導致的“美元升值”，日本政府對日元匯率的干預效果恐難持續。

