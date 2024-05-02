中評社北京5月2日電／網評：愛國主義教育要做優做強



來源：大公報 作者：詹華軍



日前，香港特區政府成立了愛國主義教育工作小組，成員包括多名特區政府官員、社會各界領袖和專家學者，並舉行了第一次會議。這是香港愛國主義教育發展史上的一個重要標誌，標誌著愛國主義教育已擺上特區政府的議事日程，愛國主義教育終於走上了正軌，並步入新階段。愛國主義教育在香港如何開好局，創新篇，這是擺在香港特區政府和每一位教育工作者面前，不得不回答的重要課題和嶄新任務。



國家主席習近平指出：“弘揚愛國主義精神，必須把愛國主義教育作為永恆主題。要把愛國主義教育貫穿國民教育和精神文明建設全過程。要深化愛國主義教育研究和愛國主義精神闡釋，不斷豐富教育內容、創新教育載體、增強教育效果。”



習近平主席這番語重心長的話，為我們在香港推行愛國主義教育指明了方向。筆者認為當務之急，是特區政府要聯合教育界和社會各界的力量，抓住機遇，乘勢而上，真抓實幹，同心協力，廣泛開展愛國主義教育活動，將愛國主義教育做實、做深、做活、做強。



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第一，愛國主義教育要做實。實的反義詞是虛。愛國主義教育不能做虛，要做實，就要有頂層設計、發展藍圖。香港特區政府成立了愛國主義教育工作小組，有了頂層架構，政府今後可在廣泛諮詢的基礎上，盡快制定《愛國主義教育發展藍圖》，並且做到多管齊下，齊抓共管，形成合力，將愛國主義教育做實做好。



今年是《中華人民共和國愛國主義教育法》（下簡稱《愛國主義教育法》）實施的第一年。全國人大常委會沒有將這部全國性法律列入香港基本法附件三，意味著這部法律不直接在香港特別行政區實施。但香港特區政府的教育政策要與《愛國主義教育法》的內容和精神對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

