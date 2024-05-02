十二年间，多个瞬间见证中国“航母之路”

（來源：央視新聞） 中評社北京5月2日電／据央视新闻报道，2012年9月25日，我国第一艘航空母舰辽宁舰交付海军，标志著我国特色航母之路正式启航。12年间，辽宁舰完成一系列开创性科研试验任务，战斗力建设稳步提升；山东舰航母编队体系作战能力愈发全面；福建舰顺利完成系泊试验。一个个经典瞬间，见证了中国特色“航母之路”的发展轨迹。



2012年11月23日，海军舰载机飞行员戴明盟驾驶国产歼-15舰载机首次成功降落航空母舰辽宁舰，一举突破舰载机滑跃起飞、阻拦著舰等飞行关键技术。舰载战斗机在运动的航母上降落，风险之高，难度之大，一向被喻为“刀尖上的舞蹈”。这一时刻，距离我国首艘航空母舰辽宁舰交接入列衹有2个月。



2013年11月26日上午，辽宁舰从青岛某军港解缆起航。在海军导弹驱逐舰沈阳舰、石家庄舰和导弹护卫舰烟台舰、潍坊舰的伴随下，赴南海附近海域开展科研试验和军事训练活动。这是辽宁舰入列后，首次组织跨海区的长时间航行训练。



2017年1月13日，由辽宁舰与多艘驱护舰组成的航母编队，顺利完成跨海区训练和试验任务后返航。本次远航，编队共搭载战斗机、直升机20多架，跨越渤海、黄海、东海，从台湾东部海域经过巴士海峡进入南海海区，累计航行5858海里，实现了航母编队走出第一岛链航行训练，跨海区开展航母舰载机战术训练，按航母典型作战编成组织全要素、全流程编队整体训练等多项历史性突破。



2017年11月，辽宁舰组织舰载机夜间起降训练，这意味著中国航母辽宁舰编队初步具备形成全天候作战的能力，朝著实战化能力形成迈出了关键一步。这也使得中国成为世界上少数几个掌握舰载机飞行员夜间起降技术的国家。



2023年4月，由中国首艘国产航母山东舰组成的航母编队4月穿越巴士海峡，经过台岛东南海域展开首次西太平洋训练。航母编队出岛链开展军事训练成为常态。同年11月30日下午，国防部新闻发言人披露了我国第三艘航母福建舰开展系泊试验的消息。而在顺利完成系泊试验和装设备调试后，2024年5月1日，海军福建舰出海开展首次航行试验。



十二年间，中国航母从试验验证到战斗力稳步提升，从改装改造到自主建造，再到自主研发，多个“瞬间”的背後，是国家综合实力的不断发展和国防建设的不断进步。