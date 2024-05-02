中評社北京5月2日電／網評：從三件事看美西方“神話”破滅



來源：大公報 作者：梁 斌



在4月最後一周，同時發生的三件事，戳破了美西方“神化”的泡沫。一件是美國武力清場鎮壓學運、拘捕數百示威學生；一件是加拿大一名議員因“冒犯”總理特魯多而被驅逐；一件是香港法庭審訊“黎智英案”和“屠龍小隊案”時，西方媒體對此的報導手法。這三件事分別涉及西方三大“神話”：言論自由、民主政制、媒體良心。但事實卻讓世人看到，美西方的價值體系、話語體系正在塌陷。



西方“價值體系”在坍塌



第一件事：校園大拘捕，美國不容忍真正的言論自由。



4月17日，哥倫比亞大學校長米努切.沙菲克（Minouche Shafik）正在前往國會山，就校園反猶太主義以及她的應對措施接受議員質詢。她表示，抗議營的學生是擅自侵入，為許多同學製造了一個“騷擾和恐嚇的環境”。次日下午，她向紐約市警察局報警。不久後，來自美國最大警察局的警官們身著防暴裝備，揮舞著塑膠手銬，逮捕了超過100名學生。這是自越戰抗議活動以來，哥大校園內首次發生大規模逮捕事件。



由此，美國當局展開了武力清場和大拘捕行動的序幕。在耶魯大學，近50名學生因拒絕離開而被捕。周三，在得克薩斯大學奧斯汀分校，包括騎警在內的州警驅散了數百名佔據一處大學草坪的學生。至今，據不完全統計，已有近千名學生被捕。大拘捕還在持續，只要校園內還在示威，美國當局就不會停止武力行動。



當其他地區爆發類似事件時，美國當局和政客是怎麼說的？當美國支持“顏色革命”、煽動佔領行動時，美國當局又是怎麼表現的？此次美國反戰學潮，除了揭露美國政治現實外，更在無情地諷刺著美國所謂的“言論自由神聖不可侵犯”是多麼的可笑。

第二件事：議員被驅逐，加拿大不容忍真正的民主。



“瘋子總理的瘋狂政策！”“不可接受，立即撤回言論！”加拿大眾議院當地時間4月30日發生了充滿火藥味的一幕。加拿大反對黨保守黨黨魁皮埃爾.波利耶夫爾（Pierre Poilievre）當天在議會發言時炮轟總理特魯多支持毒品合法化的措施，並將其稱作“瘋子”。在拒絕眾議院議長收回言論的要求後，波利耶夫爾被逐出會場。

