科企推工業AI大模型　助力智能製造

左圖：思謀科技展示在消費電子行業的解決方案。＼大公報記者毛麗娟攝；右上圖：搭載思謀自研高性能視覺算法的視覺傳感器，被用於工業生產中金屬工件的檢測。大公報記者毛麗娟攝；右下圖：賈佳亞表示，將持續打造更具拓展性和普惠價值的智能工業與數智創新平台。 中評社北京5月2日電／據大公報報導，智能製造與數智創新企業思謀科技（SmartMore）在去年底開發出全球首個工業多模態大模型IndustryGPT V1.0。創始人、董事長賈佳亞透露，公司一開始確立走全球化路線，不能僅服務中國市場，要先考慮用足亞洲各大區域的優勢。IndustryGPT將持續開發，2.0版本有望今年發布，最終走向真正的智能體。屆時，IndustryGPT將使機械系統不再是僵化的實體，而是成為可根據實時需求和數據變化做出智能決策，實現自主控制和協作的智能體。



身兼香港中文大學終身教授、IEEE院士的賈佳亞，在2019年創立思謀科技。賈佳亞團隊調研發現，中國中西部有很多工廠對數字化沒有概念，壓根沒有建立從產品入庫、人力管理再到出庫、工廠管理的整套數字化系統。



在賈佳亞看來，中國製造業生存環境相對歐美、日韓還有巨大的改善空間。而思謀科技是幫助中國製造業、傳統工業降低成本、提質增效，推動他們探索數字化轉型和智能化升級。思謀科技聚焦工業場景，深耕智能製造領域，打造成為領先的軟硬一體化產品及解決方案供應商。



質檢程序2小時縮至5分鐘



賈佳亞團隊整理了市面上包括光、機、電、算、軟五大學科，電子、裝備、鋼鐵、採礦、電力、石化、建築、紡識八大行業的全面知識，以及多年研發、生產服務積累的獨特數據，共涵蓋逾200個不同工業場景，超300萬張工業圖像，超500億Tokens。思謀科技對數據進行精煉，針對高質量的書籍、論文數據，做專門的OCR處理，最大程度保證專業知識的完整性；針對工業數據訓練了專業的精煉模型，對工業專業名詞、公式、定理進行規範化處理，保證數據質量穩定性；並邀請逾100位工程專才，對批次數據質量進行押樣評估，並進行“文本對”數據編寫。最終在2023年底開發出了全球首個工業多模態大模型IndustryGPT V1.0。



記者在思謀科技智能製造博物館看到，以手機中框質檢設備的採圖為例，傳統自動化操作平台需要運營人員花費至少2小時去完成點位設置、採圖作業、效果驗看、參數調整等流程，而使用IndustryGPT，用戶使用自然語言下達指令，通過幾次簡單對話，最快5分鐘完成任務。



接收語音指令 自建算法方案



在與軟件溝通上，IndustryGPT革新了工業軟件操作及交互方式。IndustryGPT可理解機器學習模型的開發流程，在接收用戶的自然語言命令時，驅動智能推薦、自動創建算法方案，並完成數據標註、調參、訓練等操作。

