小米SU7鎖單8.8萬輛　取消補貼

圖：小米SU7已交付7058輛，並且目標於今年完成交付10萬輛。 中評社北京5月2日電／據大公報報導，多家內地車企公布今年4月交付或銷售表現，以百分比計算，蔚來（09866）交付15620輛，按年飆1.35倍，升幅表現最佳；吉利汽車（00175）旗下極氪交付16089輛創新高，按年增99%；上汽通用交付升93.1%，零跑汽車（09863）升72%，比亞迪（01211）增長49%至32.32萬輛，但理想汽車（02015）交付僅升0.4%。另外，小米（01810）董事長雷軍表示，截至上月底，已收到88063份確認訂單，自4月3日首次交付起已交付7058輛SU7系列汽車，正全力擴充產能、加速交付，確保完成今年交付10萬輛的任務。



摩根士丹利發表報告指，據小米透露，該公司從5月1日起取消每輛車8000至14000元（人民幣，下同）的新用戶補貼，實際上將令SU7的零售價從21.59萬至29.99萬元，提高到22.39萬至30.79萬元。該行認為，今次加價對小米電動車的利潤率產生積極影響，如果小米的差異化定價策略能夠持續，將創造品牌價值並享受高端產品溢價。該行給予小米目標價20港元，評級“增持”。



蔚來上月交付1.5萬輛 飆1.3倍



蔚來表示，4月交付15620輛，按年飆1.35倍，包括8817輛高端智能電動SUV及6803輛高端智能電動轎車。截至4月30日，蔚來汽車累計交付量達495267輛。近期蔚來又發布智能電動高端行政轎車2024款ET7，在內外飾設計及智能座艙方面進行重大升級，並已開始交付。另外，蔚來5月推出“零首付”購車方案，“以舊換新”可享最高2萬元專屬補助，且本月蔚來將迎來第50萬輛量產車的下線。



上月吉利總銷量約15.33萬輛，按年增長約39%。當中，新能源車品牌極氪4月銷量16089輛，按年上升99%；領克銷量約1.87萬輛，升34%。零跑汽車則交付15005輛，按年增長72%。



面對其他車企表現上佳，理想汽車4月交付25787輛，僅升0.4%。截至上月底，理想汽車在全國已有481家零售中心，覆蓋144個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心361家，覆蓋210個城市。